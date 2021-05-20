Реконструкция БАМа начала сопровождаться крупным мошенничеством

Экс-начальнику дирекции капитального ремонта и строительства Иркутск ВСЖД инкриминируется ущерб в 1,5 млрд рублей



В Иркутске расследуется уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» в отношении бывшего начальника ДКРС (дирекции капитального ремонта и строительства) - Иркутск ВСЖД ОАО «РЖД», сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Мужчина обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере при строительстве железнодорожных перегонов на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, ему инкриминируются «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями».



По версии следствия, будучи должностным лицом, 43-летний обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ, однако в действительности реконструкция и строительство объектов железнодорожного транспорта не были выполнены в необходимом объеме и в указанный срок. Сумма ущерба составила почти полтора миллиарда рублей.



Оперативное сопровождение уголовного дела ведут сотрудники УФСБ России по Иркутской области и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



По ходатайству следственных органов задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: old-visual.rzd.ru

