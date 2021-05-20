Бурятии обещают майские грозы со… снегопадом

Возможны дожди, мокрый снег и установление временного снежного покрова



В Бурятии 20 мая во второй половине дня по юго-западу, 21 мая на большей части территории республики ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Улан-Удэ.



Возможны грозы, усиление северо-западного ветра до 15-24 метров в секунду, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, местами установление временного снежного покрова. Далее, 22-24 мая, сохранится ветреная, прохладная, местами с осадками погода.



21 мая. В Улан-Удэ: временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью +6,+8, днем +9,+11 градусов.



22 мая. В Улан-Удэ: временами осадки. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы до 15-20 метров в секунду. Температура ночью +1,+3, днем +9,+11 градусов.



Фото: 03.mchs.gov.ru

