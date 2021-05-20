Спасатели Бурятии: «Не делайте ложных вызовов!»

Недобросовестные жители отправляют спасателей на вымышленные инциденты

Республиканское агентство ГО и ЧС сообщает, что на этой неделе, в период с 17 по 19 мая, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило два ложных вызова.

В первый раз отряд Бурятской республиканской спасательной службы выехал на вскрытие квартиры – мужчина сообщил по телефону, что заперся в своей квартире и не смог выйти. Однако, по прибытию спасатели обнаружили, что дверь открыта, а замок исправен.

На следующий день спасателям БРПСС города Гусиноозерск поступил вызов об упавшем в люк человеке. И опять же - по прибытии на месте никого не обнаружено.

- Такие случаи в практике спасателей далеко не редкость. На этой неделе, конечно, мы не понесли больших убытков времени и средств, но они все равно были. Ведь могла быть необходимость реальной помощи где-то ещё. Вспомним мартовский случай, когда наши спасатели искали мужчину в Заиграевском районе и потратили на это кучу времени, а потом оказалось, что этот вызов был сделан «от скуки». Хотелось бы, чтобы жители республики ответственнее относились к работе спасателей, - делится мыслями начальник БРПСС Павел Шубин.

Отметим, 16 марта мужчина вызвал спасателей, сообщив о том, что он заблудился в лесу Заиграевского района и повредил ногу. Были организованы поиски, однако на самом деле «пострадавший» находился у себя дома в селе Верхние Тальцы. Составлен протокол об административном нарушении по Статье КоАП РФ 19.13. «Заведомо ложный вызов специализированных служб» (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб) и выписан денежный штраф.

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