В Бурятии участковый применил «таежную» дедукцию

Он прошел пять километров по лесу, чтобы установить виновника лесного пожара



В Бурятии накануне днем на пульт радиооператора Курбинского лесничества с борта самолета поступила информация об обнаружении возгорания в лесном массиве в местности Усть-Атархан Ойбонтовского участкового лесничества: горела лесная подстилка на площади 0,5 гектара. Участковый уполномоченный отдела полиции «Хоринский» старший лейтенант полиции Соел Доржиев вместе с лесничим незамедлительно выдвинулись на место возгорания.



Прибыв на место происшествия, полицейский установил очаг возгорания – беседку для отдыха на лесной дороге. Опросив лесозаготовителей, помогавших тушить возгорание, полицейский понял, что виновник пожара может быть либо рыбак, либо охотник, поскольку никого постороннего очевидцы не заметили.



Пройдя около пяти километров по лесу, возле ручья старший лейтенант полиции обнаружил рыбака. 66-летний житель села Тэгда пояснил правоохранителю, что знает о запрете посещения лесов в особый противопожарный режим и показал место, где отдыхал по пути на ручей. В ходе беседы сельчанин признался участковому уполномоченному полиции, что курил и бросил непотушенный окурок на лесную подстилку.



В отношении мужчины составлен административный протокол за несоблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах при пребывании в них граждан в условиях особого противопожарного режима. Материалы направлены в отделение надзорной деятельности МЧС для принятия правового решения.



Пожар ликвидирован на площади 1,4 гектара. Ущерб лесному фонду не причинен.



Фото: МВД по Бурятии

