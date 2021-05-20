В Бурятии вводят высокую ответственность за низкое напряжение

«Читаэнергосбыт» будет производить перерасчет клиенту до тех пор, пока причину низкого напряжения не устранят







В Госстройжилнадзор Бурятии обратилась потребительница из поселка Селенгинск и пожаловалась на то, что в марте нынешнего года обращалась в ресурсоснабжающую организацию с заявлением о низком напряжении в электрических сетях низкое.



Параметры качества электроэнергии были измерены, и сетевая компания ответила заявительнице: работы по замене опор и перераспределению нагрузки будут проводиться в срок до 30 сентября 2022 года.



Перспектива ожидания нормальной подачи электроэнергии до 2022 года заставила собственницу обратиться в Госстройжилнадзор. По итогам проверки в адрес АО «Читаэнергосбыт» направлено предписание о перерасчете и об устранении причины подачи услуги ненадлежащего качества.



Перерасчет собственнице проведен, и будет продолжаться, пока не будет выполнен ремонт сетей. Однако, информация о контрольных замерах в электросетях инспекторам еще не поступила.



Протокол об административном правонарушении в отношении АО «Читаэнергосбыт» будет рассмотрен в ближайшее время, вопрос об устранении причины подачи некачественной коммунальной услуги находится на контроле Госстройжилнадзора, сообщили в его пресс-службе.



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