Фото дня: В Улан-Удэ тополя потревожили «Мой сон»

Владелец магазина подушек самоуправно укоротил деревья ради вывески торговой точки



Подрезать или нет городские тополя? Дискуссии на эту тему разворачиваются в Улан-Удэ ежегодно. С участием общественности, мэрии, ученых. Все как положено. Однако выясняется, что подобные споры – лишние для бизнеса. В погоне за прибылью предприниматели сметают на своем пути всё, включая деревья.



В этот раз хозяину магазина «Мой сон» помешали зелёные насаждения. В период активного цветения тополя закрывают информационную вывеску магазина. С дороги проезжающие автомобилисты и пассажиры трамваев не видят, что в этом месте торгуют подушками и одеялами.



Поэтому бизнесмен решил не искать сложных вариантов, а нанять подрядчика и спилить под ствол многолетние деревья. Свое решение торговец нигде не согласовал. В администрации города разводят руками и в ближайшее время намерены выехать на место, составить акт и привлечь инициативного предпринимателя к административной ответственности.



За незаконную подрезку деревьев ему грозит солидный штраф. В городском лесничестве подобную подрезку давно не практикуют. По технологии после подрезки необходимо оставить разветвления от основного ствола для формирования кроны дерева, ведь именно по состоянию кроны, разветвленности и структуре оценивают жизнеспособность растения.



Как оценить сейчас жизнеспособность этих тополей сейчас? Сказать сложно.



Фото: «Номер один»

