В Иркутской области горел поселок Дальний

По факту пожара, уничтожившего 28 домов, возбуждено уголовное дело



В Иркутской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту пожара в поселке Дальний, в результате которого сгорели 28 домов, девять из которых были жилыми, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской обалсти.



Дело возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия вылетела следственно-оперативная группа из Братска, следователи СКР из города Железногорск-Илимский направлены водным транспортом.



По предварительным данным, возгорание произошло 19 мая из-за обрыва электропровода. В результате пожара жертв и пострадавших нет. Следователями СК России в рамках уголовного дела будут допрошены сотрудники администрации Дальнинского муниципального образования, а также работники и руководство АО «Братская электросетевая компания». Расследование уголовного дела продолжается.



По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, пожар начался внутри поселка и существовала угроза перехода огня в лесной фонд. Сейчас минерализованные полосы, отсекающие пламя, организованы силами арендаторов. Им на помощь из Братска вылетел вертолет с десятью пожарными десантниками на борту.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

