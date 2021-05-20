Голосуй или проиграешь - улан-удэнцы выбирают новые места притяжения

Осталось 10 дней до конца рейтингового голосования
В Улан-Удэ состоялась презентация проектов реконструкции общественных пространств, одно из которых кардинально преобразится в 2022 году. Горожане могут выбрать на сайте понравившийся проект среди 4 кандидатов - Сиреневый бульвар на ул. Октябрьская, сквер Яблочный в п. Аэропорт, реконструкция площади Революции (2 этап), сквер Зодчий на проспекте Строителей. Проект-победитель будет реализован в следующем году.
Напомним, благоустройство ведётся в рамках федеральной программы Формирование комфортной городской среды. И комфорт обновленных скверов и парков зависит не только от архитекторов, но и самих горожан.
Именно жители Улан-Удэ решают, где лучше создать новую точку отдыха. За 4 года программы ФКГС за выбор общественных территорий проголосовал каждый третий горожанин (280 тысяч человек.)
- Все мы, горожане, хотим жить в красивом благоустроенном городе, когда выходишь из подъезда и идешь по ровному чистому асфальту, когда семьи гуляют не только во дворе, но и по удобным скверам и паркам, - , - отметил Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. - К сожалению, с советских времен капитальный ремонт дворов в целом не проводится по всему городу до 2017 года. До того момента, когда сами жители и управляющие компании не подали заявки на участие в национальном проекте "Жилье и городская среда", а точнее в программу "Формирование комфортной городской среды". Сам проект вызвал очень большой интерес, за первых два года поступило свыше 600 заявок на ремонт дворов. В 2018 году было подано столько заявок по дворам, что из них был полностью сформирован план программы на весь срок ее действия – с 2018 по 2022 год всего 326 дворов в сумме за 5 лет.
В этом году мы ведем работы сразу на 3-х общественных территориях сразу во всех районах города. Это сквер Пушкина в Железнодорожном районе, сквер бамовцам в мкр. Энергетик и старейшая исторически первая площадь в нашем городе - площадь Революции. Также мы ремонтируем 48 дворов. Все работы завершатся в конце лета
Какие проекты могут быть реализованы в 2022 году?
*Сиреневый бульвар на ул. Октябрьская
История этого бульвара началась в конце 30-х годов прошлого века после строительства Дома инженерно-технических работников ЛВРЗ. Тогда там была разбита «зелёная зона» для отдыха. В середине 60-х годов, в период активной застройки соцгородка ЛВРЗ, на бульваре был установлен фонтан и посажены саженцы сирени. Отсюда появилось название территории бульвар Сиреневый.
- Название бульвара в настоящее время себя никак не оправдывает. Сирени, которые уже были высажены – не прижились, поэтому нужно заняться этим вопросом. Планируем высадить кустарники вдоль тротуарных дорожек. Система полива там есть, возможно, с благоустройством понадобиться прокладывать дополнительные трубы, но это уже будет видно при разработке необходимой документации, - говорит архитектор Аюр Цыренов.
Помимо посадки сирени, на территории бульвара планируется высадить 146 деревьев и установить клумбы с цветами.
*Сквер Яблочный в п. Аэропорт
Яблоневый сквер в микрорайоне Аэропорт предлагают полностью обновить. В 70-80-е годы прошлого века он цвел и благоухал, а сейчас находится в запустении. Новый проект предусматривает такую возможность. На территории также появятся обновленные тротуарные дорожки, детские игровые и спортивные площадки, красивые арки, фонтан, экопарковка.
*Реконструкция площади Революции (2 этап)
Площадь Революции, как и вся территория городе вокруг Гостиных рядов, давно требует реконструкции. В прошлом году был объявлен конкурс на разработку Концепции реконструкции территории, была выбрана работа молодых архитекторов Ксении Гадецкой и Мыдыгмы Бальжинимаевой. Работа победителей привлекла к себе внимание прежде всего своим бережным отношением к историческому наследию памятникам федерального значения – «Гостиные ряды» и «Борцам революции».
Первая часть модернизации территории вокруг Гостиных рядов в 0,9 га. На 2 этапе планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к Гостиным рядам со стороны улиц Коммунистическая, Ленина, Куйбышева (1,7 га) в 2022 году.
*Сквер Зодчий на проспекте Строителей.
Сейчас сквер занимает около 20 тысяч кв.м. Это почти половина проспекта, однако на имеющихся площадях не хватает удобных скамеек, урн, удобных дорожек для прогулок с колясками и прочих элементов для комфортного отдыха горожан. десь планируют замену всей тротуарной плитки, обновят скамейки и урны, а также оборудуют и светодиодное освещение. Фонтан также заиграет новыми красками.
✅ Существует три способа голосования. Самый простой – на сайте «Активный горожанин», на главной странице сайта размещен баннер «Мой выбор, мое будущее», он направляет на сайт «Платформа обратной связи» либо пройдите по прямой ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp Авторизуйтесь на сайте с помощью «Госуслуг». Выберите раздел для голосования по объектам в
Улан-Удэ. Поставьте «лайк» тому варианту, за который хотите проголосовать.
✅ Второй способ голосования – через волонтеров, которые работают в девяти самых проходимых точках города - торговые центры («Форум», «Galaxy», «People’s Park», «Capital Mall», «Мёд», «Юбилейный» и «Сагаан Морин»), МФЦ по улице Ключевской, главпочтамт на площади Советов.
✅ Третий способ – единая общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/.
Кроме того, на сайте также можно узнать о кураторе территории, дизайне проекта и количестве голосов. После завершения голосования пользователь может ознакомиться с победившими объектами.
Напомним, благоустройство ведётся в рамках федеральной программы Формирование комфортной городской среды. И комфорт обновленных скверов и парков зависит не только от архитекторов, но и самих горожан.
Именно жители Улан-Удэ решают, где лучше создать новую точку отдыха. За 4 года программы ФКГС за выбор общественных территорий проголосовал каждый третий горожанин (280 тысяч человек.)
- Все мы, горожане, хотим жить в красивом благоустроенном городе, когда выходишь из подъезда и идешь по ровному чистому асфальту, когда семьи гуляют не только во дворе, но и по удобным скверам и паркам, - , - отметил Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ. - К сожалению, с советских времен капитальный ремонт дворов в целом не проводится по всему городу до 2017 года. До того момента, когда сами жители и управляющие компании не подали заявки на участие в национальном проекте "Жилье и городская среда", а точнее в программу "Формирование комфортной городской среды". Сам проект вызвал очень большой интерес, за первых два года поступило свыше 600 заявок на ремонт дворов. В 2018 году было подано столько заявок по дворам, что из них был полностью сформирован план программы на весь срок ее действия – с 2018 по 2022 год всего 326 дворов в сумме за 5 лет.
В этом году мы ведем работы сразу на 3-х общественных территориях сразу во всех районах города. Это сквер Пушкина в Железнодорожном районе, сквер бамовцам в мкр. Энергетик и старейшая исторически первая площадь в нашем городе - площадь Революции. Также мы ремонтируем 48 дворов. Все работы завершатся в конце лета
Какие проекты могут быть реализованы в 2022 году?
*Сиреневый бульвар на ул. Октябрьская
История этого бульвара началась в конце 30-х годов прошлого века после строительства Дома инженерно-технических работников ЛВРЗ. Тогда там была разбита «зелёная зона» для отдыха. В середине 60-х годов, в период активной застройки соцгородка ЛВРЗ, на бульваре был установлен фонтан и посажены саженцы сирени. Отсюда появилось название территории бульвар Сиреневый.
- Название бульвара в настоящее время себя никак не оправдывает. Сирени, которые уже были высажены – не прижились, поэтому нужно заняться этим вопросом. Планируем высадить кустарники вдоль тротуарных дорожек. Система полива там есть, возможно, с благоустройством понадобиться прокладывать дополнительные трубы, но это уже будет видно при разработке необходимой документации, - говорит архитектор Аюр Цыренов.
Помимо посадки сирени, на территории бульвара планируется высадить 146 деревьев и установить клумбы с цветами.
*Сквер Яблочный в п. Аэропорт
Яблоневый сквер в микрорайоне Аэропорт предлагают полностью обновить. В 70-80-е годы прошлого века он цвел и благоухал, а сейчас находится в запустении. Новый проект предусматривает такую возможность. На территории также появятся обновленные тротуарные дорожки, детские игровые и спортивные площадки, красивые арки, фонтан, экопарковка.
*Реконструкция площади Революции (2 этап)
Площадь Революции, как и вся территория городе вокруг Гостиных рядов, давно требует реконструкции. В прошлом году был объявлен конкурс на разработку Концепции реконструкции территории, была выбрана работа молодых архитекторов Ксении Гадецкой и Мыдыгмы Бальжинимаевой. Работа победителей привлекла к себе внимание прежде всего своим бережным отношением к историческому наследию памятникам федерального значения – «Гостиные ряды» и «Борцам революции».
Первая часть модернизации территории вокруг Гостиных рядов в 0,9 га. На 2 этапе планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к Гостиным рядам со стороны улиц Коммунистическая, Ленина, Куйбышева (1,7 га) в 2022 году.
*Сквер Зодчий на проспекте Строителей.
Сейчас сквер занимает около 20 тысяч кв.м. Это почти половина проспекта, однако на имеющихся площадях не хватает удобных скамеек, урн, удобных дорожек для прогулок с колясками и прочих элементов для комфортного отдыха горожан. десь планируют замену всей тротуарной плитки, обновят скамейки и урны, а также оборудуют и светодиодное освещение. Фонтан также заиграет новыми красками.
✅ Существует три способа голосования. Самый простой – на сайте «Активный горожанин», на главной странице сайта размещен баннер «Мой выбор, мое будущее», он направляет на сайт «Платформа обратной связи» либо пройдите по прямой ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp Авторизуйтесь на сайте с помощью «Госуслуг». Выберите раздел для голосования по объектам в
Улан-Удэ. Поставьте «лайк» тому варианту, за который хотите проголосовать.
✅ Второй способ голосования – через волонтеров, которые работают в девяти самых проходимых точках города - торговые центры («Форум», «Galaxy», «People’s Park», «Capital Mall», «Мёд», «Юбилейный» и «Сагаан Морин»), МФЦ по улице Ключевской, главпочтамт на площади Советов.
✅ Третий способ – единая общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/.
Кроме того, на сайте также можно узнать о кураторе территории, дизайне проекта и количестве голосов. После завершения голосования пользователь может ознакомиться с победившими объектами.
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