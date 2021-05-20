«ЭкоАльянсу» решили помочь имуществом

Бурятское УФАС согласовало преференцию для «мусорного» регоператора



Бурятское УФАС, рассмотрев заявление министерства имущественных и земельных отношений республики, согласовало предоставление преференции ООО «ЭкоАльянс», сообщила пресс-служба антимонопольного управления.



Республиканским министерством предложено передать ООО «ЭкоАльянс» в безвозмездное пользование на пять лет движимое имущество: съемный бункер – 14 штук, съемный металлический бункер – 3 штук, контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов – 590 штук на общую сумму более 1, 2 миллиона рублей.



Преференция предоставляется в целях защиты окружающей среды и не влечет ограничения конкуренции, так как деятельность по обращению с твердыми бытовыми отходами в Бурятии вправе осуществлять только региональный оператор в лице ООО «ЭкоАльянс».



Вместе с тем, как отметили в УФАС, предоставление преференции согласовано с рядом ограничений: по сроку - не более пяти лет; по кругу лиц и цели предоставления – преференция может быть предоставлена только ООО «ЭкоАльянс» и может использоваться регоператором только по прямому назначению, в рамках исполнения требований законодательства об отходах в целях защиты окружающей среды.



Соответствующие условия должны быть отражены в договоре о передаче имущества.



Фото: pixabay.com

