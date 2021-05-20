Дизайнер из Бурятии стала героиней шоу «Lamoda. Реалити в моде»

Десять перспективных дизайнеров со всей России будут бороться за миллион рублей



На ютюб-канале одного из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ Lamoda вышла первая серия шоу «Lamoda. Реалити в моде». По задумке 10 талантливых молодых дизайнеров со всех уголков страны, которых выбрали среди сотен заявок, будут создавать различные наряды прямо в программе и поборются за главный приз – один миллион рублей.



Среди выбранных счастливчиков – наша землячка Надежда Абзаева. Шоу будет выходить каждую среду. В первом выпуске участники создавали собственноручно наряд случайно выбранной темы. Надежде досталась тема образа – «Вечеринка в пустыне».



- Пустыня – это образ, с одной стороны, смерти, где кончается жизнь природы, а с другой стороны – где начинается что-то другое – возрождение, перерождение. поэтому все ткани, которые использованы в образе – это остатки из моей прошлой коллекции, то есть – вторая жизнь ткани, - рассказала о своем образе Надежда Абзаева.



Когда работы была готова, дизайн девушки высоко оценили члены жюри еще во время дефиле: «Красивый вверх, сложный. Вверх конструкции технически очень сложно выполнить!» - комментировали эксперты.









- Красивый наряд, сложная работа! Наверное, в плане именно работы, техники. - один из лучших, которые были сегодня, - отметила стилист Еватерина Гуссе.



- Мне понравилось, соответствует цвет и фактура ткани. И достаточно элегантно, - поделилась своим мнением Ольга Шаповал, руководитель отдела бренда и контента Lamoda.



- Мне очень интересно, был ли дизайнер в пустыне, потому что я представляю летящий песок с ветром и думаю: «Ох несладко тебе придется, модель!». Одежда в пустыне немножко должна защищать, слишком комфортная «Вечеринка в пустыне», - высказался стилист Гоша Карцев.



- Но с точки зрения конструкции - это одна из самых сложных работ, которые были представлены на подиуме, - парировала Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group.



Стоит отметить, Надежда Абзаева уже успела прославиться на всю Россию –



Девушка представила свою коллекцию под загадочным названием «Ветер дует». Однако дизайн одежды далеко не единственное увлечение талантливой улан-удэнки – она же параллельно занимается выставочными проектами и развивает современное искусство в Бурятии. Один из них - творческая



фото: скриншот из видео На ютюб-канале одного из крупнейших интернет-магазинов в России и СНГ Lamoda вышла первая серия шоу «Lamoda. Реалити в моде». По задумке 10 талантливых молодых дизайнеров со всех уголков страны, которых выбрали среди сотен заявок, будут создавать различные наряды прямо в программе и поборются за главный приз – один миллион рублей.Среди выбранных счастливчиков – наша землячка Надежда Абзаева. Шоу будет выходить каждую среду. В первом выпуске участники создавали собственноручно наряд случайно выбранной темы. Надежде досталась тема образа – «Вечеринка в пустыне».- Пустыня – это образ, с одной стороны, смерти, где кончается жизнь природы, а с другой стороны – где начинается что-то другое – возрождение, перерождение. поэтому все ткани, которые использованы в образе – это остатки из моей прошлой коллекции, то есть – вторая жизнь ткани, - рассказала о своем образе Надежда Абзаева.Когда работы была готова, дизайн девушки высоко оценили члены жюри еще во время дефиле: «Красивый вверх, сложный. Вверх конструкции технически очень сложно выполнить!» - комментировали эксперты.- Красивый наряд, сложная работа! Наверное, в плане именно работы, техники. - один из лучших, которые были сегодня, - отметила стилист Еватерина Гуссе.- Мне понравилось, соответствует цвет и фактура ткани. И достаточно элегантно, - поделилась своим мнением Ольга Шаповал, руководитель отдела бренда и контента Lamoda.- Мне очень интересно, был ли дизайнер в пустыне, потому что я представляю летящий песок с ветром и думаю: «Ох несладко тебе придется, модель!». Одежда в пустыне немножко должна защищать, слишком комфортная «Вечеринка в пустыне», - высказался стилист Гоша Карцев.- Но с точки зрения конструкции - это одна из самых сложных работ, которые были представлены на подиуме, - парировала Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group.Стоит отметить, Надежда Абзаева уже успела прославиться на всю Россию – как сообщал «Номер один» , восходящая звезда дизайна стала победительницей всероссийского конкурса «Новые имена в моде». Сам конкурс ежегодно проводит известное питерское издание «Собака.ру».Девушка представила свою коллекцию под загадочным названием «Ветер дует». Однако дизайн одежды далеко не единственное увлечение талантливой улан-удэнки – она же параллельно занимается выставочными проектами и развивает современное искусство в Бурятии. Один из них - творческая школа «Генезис» фото: скриншот из видео