Недогрели по-крупному?

В схеме теплоснабжения Улан-Удэ обнаружили нехватку тепла



В столице республики 18 мая состоялось заседание комитета городского хозяйства Улан-Удэнского городского Совета депутатов, на котором народные избранники рассмотрели предложение ТГК-14 поднять в 2021 году тариф на коммунальные услуги. С тем, чтобы направить без малого 1 млрд рублей на строительство еще одного котла на ТЭЦ-1. Однако депутаты восприняли предложение энергетиков в штыки и фактически отклонили.



Тише едешь...



На заседание комитета, вопреки сложившейся традиции, не позвали самих энергетиков. Как объяснил председатель профильного комитета депутат Сергей Бурдиков, это обусловлено тем, что на предыдущих заседаниях, посвященных этому вопросу, «было трудно получить разъяснения, поскольку энергетики часто перебивали докладчиков, не давая им высказаться, и в целом вели себя довольно агрессивно». Поэтому депутаты решили «выработать общую позицию», спокойно выслушав часовой доклад ведущего эксперта по теплоснабжению города, члена Общественной палаты Бурятии Владимира Афанасьева.



Забегая вперед, скажем, что его выступление произвело шоковое впечатление на народных избранников. После него участники совещания настойчиво стали просить подключить к вопросу расследования схем теплоснабжения и прокуратуру. Владимир Афанасьев начал свой доклад с того, что недавно в ТГК- 14 признали острый дефицит мощности в столице Бурятии, что ранее отрицалось. Не исключено, причиной прозрения энергетиков стала необходимость освоения предстоящих ассигнований на инфраструктуру.



Так, энергетики в 2020 году решили продвинуть тему «альтернативной котельной» - новой схемы, которая, по сути, сводится к увеличению тарифа на тепловую энергию. В частности, предлагается прикупить новый котел на 100 гигакалорий на ТЭЦ-1, реконструировать тепломагистраль №3 и перевести котельные Стеклозавода на ТЭЦ-1.



Владимир Афанасьев в своем докладе поставил под сомнение большую часть предложений энергетиков. Например, его удивило, что стоимость установки котла еще в октябре 2020 года составляла 485 млн рублей, а сегодня выросла до 872 млн. Эти деньги предлагается включить в тариф для потребителей. Однако Афанасьев убедительно, ссылаясь на цифры самой ТГК-14, доказал депутатам, что можно обойтись и без покупки котла. Ведь сегодня на ТЭЦ имеются два резервных котла (работающие на мазуте).



«Каждый из них при работе повышает температуру теплоносителя в ТЭЦ-1 на 10 градусов и на три - пять лет этой мощности должно хватить, вкладываться в новый дорогостоящий котел нет никакой необходимости», - заявил Владимир Афанасьев.



Батареи просят тепла



Далее он рассказал депутатам о нарушениях в температурном графике подачи теплоносителя потребителям.



«Если во времена СССР расчетный график нагрева теплоносителя составлял 150 градусов, а температура обратной воды -70 градусов, то с недавних пор энергетики снизили температуру подачи до 136 градусов, - сообщил докладчик. - В нынешнем же отопительном сезоне ТГК-14 работала по графику в 110 градусов».



Как отметил Афанасьев, до потребителей теплоноситель вообще доходил порой с температурой 85 градусов тепла. Помимо недогрева, по мнению эксперта, если бы энергетики ориентировались на старые нормы, то не потребовалась бы перекачка просто гигантских объемов горячей воды: «Например, по старой схеме для доставки одной гигакалории сегодня потребовалось бы перекачать 12,5 тонны воды, то в этом году понадобилось уже 25 тонн. В результате энергетики настаивают на необходимости увеличения объемов, как перекладки сетей, так и диаметров труб. Но этих гигантских трат, которые в итоге ложатся на плечи потребителей, можно избежать, если бы воду на ТЭЦ реально и мощно нагревали, а не подогревали. А население не мерзло бы в своих квартирах зимой».



«Каждый градус недогрева, по приблизительным расчетам, может приводить к «экономии» в десятки миллионов рублей в месяц», - сообщил эксперт.



Много вопросов возникло и по еще одному важному параметру, от которого зависит, будут ли горожане иметь в своих квартирах зимой горячие, а не теплые радиаторы. В частности, как отметил докладчик, если по магистральным трубам давление в сети соответствовало нормам, то на границе раздела (в момент захода трубы в дом) оно резко падало. Соответственно, помещение получало меньше тепла. И здесь экономия. А ведь затраты на выработку и транспортировку тепла уже включены в тариф.



«У нас часто ругают управляющие компании, что, мол, они виноваты в том, что в домах холодно, - считает Афанасьев. - Думаю, что плясать нужно от печки и начать задавать ТГК-14 конкретные вопросы».



Еще одна возможность экономии для энергетиков, по словам докладчика, это несоответствие между формально поставленным по договорам и оплаченным теплом и тем, что реально может выдать ТЭЦ-1.



«Станция, и энергетики это признают, в час выдает всего лишь 10 тысяч тонн теплоносителя, и с учетом тепловых потерь до потребителя доходит около 330 гигакалорий в час, - сообщил Владимир Афанасьев. - А договоров на отгрузку тепла заключено почти на 700 гигакаллорий в час. И все это оплачивается. А где они берут недостающее тепло? Из воздуха?»



В целом депутаты согласились с автором доклада, отметив, что переход на схему «альтернативной котельной», предлагаемой ТГК-14, сегодня возможен только при правильном обосновании текущего тарифа. И в наведении порядка в расчетах реального выработанного тепла и отпуска его потребителям. Без этого никаких дополнительных денег энергетики вряд ли получат.



Добавим, что тема жалоб населения на плохое теплоснабжение города привлекла внимание и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Последний в ходе недавнего визита в Улан-Удэ поручил разработать и принять схему теплоснабжения Улан-Удэ на предстоящий зимний отопительный сезон с участием представителей федеральных ведомств. Ранее схему разрабатывала ТГК-14, которой прежний порядок был очень выгоден, поскольку позволял закладывать в нее свои цифры, которые, как видно из доклада Владимира Афанасьева, нередко противоречили реальному положению дел в теплоснабжении столицы Бурятии.



Дмитрий Родионов, «Номер один».



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