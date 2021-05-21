В Бурятии возобновилось сообщение с Окинским районом

Завершены аварийно-восстановительные работы на размытой автодороге Монды-Орлик



В Бурятии открыто движение всех видов транспорта на республиканской автодорогеМонды-Орлик. За сутки силами подрядной организации было проведено расширение дорожного полотна, уровень дороги отсыпан и поднят до нормативного уровня, сообщили в республиканском главке МЧС.



Главой Окинского района по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования снят режим чрезвычайной ситуации.



Напомним, 18 мая в результате обильного снеготаяния произошел размыв участка дорожного полотна на 91-м километре автомобильной дороги регионального значения Монды-Орлик. Было нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами: Орлик, Сорок, Хара-Хужир, Саяны, Хужир, Алаг-Шулун. Ситуация находилась на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии.



Фото: 03.mchs.gov.ru

