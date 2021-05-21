В Улан-Удэ на 500 тыс руб оштрафована компания «Байкал-Техстрой»

Ее директор подкупил чиновника за то, чтобы он закрыл глаза на нарушение условий договора по ремонту дорог





В Улан-Удэ районный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Байкал-Техстрой» на решение мирового судьи о штрафе в 500 тысяч рублей. Административное дело по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» возбуждал прокурор Октябрьского района столицы Бурятии, сообщили в прокуратуре республики.



В январе текущего года Октябрьским районным судом Улан-Удэ за получение и дачу взятки осуждены заместитель директора по дорожному строительству «Улан-Удэстройзаказчика» и коммерческий директор ООО «Байкал-Техстрой». Последний в 2019 году передал должностному лицу муниципального учреждения 15 тысяч рублей, а чиновник не привлек организацию к ответственности за отступление от условий договора при ремонте автомобильной дороги в Улан-Удэ.



При этом Кодексом об административных правонарушениях РФ для юридических лиц, в интересах которых передавалась взятка, предусмотрена административная ответственность. Штраф за такое правонарушение установлен в размерах от трехкратной до стократной суммы взятки.



Кроме того, юридическое лицо, привлеченное к административной ответственности по этой статье КоАП РФ, в течение двух лет не вправе участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд.



В целях обеспечения оплаты наложенного штрафа по ходатайству прокурора на грузовой автомобиль организации наложен арест.



Фото: «Номер один»

