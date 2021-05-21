В Бурятии обескровлена станция переливания крови

Износ оборудования достиг 90 процентов, не хватает врачей и медперсонала



Дефицит квалифицированных медицинских кадров, уменьшение количества доноров, изношенное медицинское оборудование, потребность здания станции переливания крови в капитальном ремонте. Таковы главные проблемы республиканская станция переливания крови Бурятии и ее Нижнеангарского филиала.



Тема донорства крови стала предметом обсуждения на состоявшемся заседании Совета Народного Хурала Бурятии. О проблемах, связанных с реализацией республиканского закона «О донорстве крови и ее компонентов» депутатам рассказала заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина, сообщили в пресс-службе парламента.



Сегодня в республике насчитывается 37 медицинских организаций, которые ежедневно нуждаются в донорской крови. Их обеспечением занимается республиканская станция переливания крови и ее Нижнеангарский филиал. В 2020 году из-за ситуации пандемии коронавируса, на 3,2% уменьшилось количество доноров. Количество доноров на 1000 населения по Бурятии составляет 6,2. Это ниже среднего показателя по России (8,7) и по Дальневосточному федеральному округу (9,7).



Сегодня денежная компенсация донорам на питание составляет чуть более 600 рублей в день. Но стоит отметить, что в настоящее время в республике 100% доноров добровольно сдают кровь на безвозмездной основе. В минздраве считают, что коммерциализировать донорство неправильно и предлагают для популяризации движения доноров развивать и внедрять программы лояльности, особенно для молодежи.



«Это могут быть скидки на посещение фитнес-залов, бассейнов, т.к. донором может быть здоровый человек. Но в целом донорство – это проявление гуманности человека», - отметила Наталья Логина.



Еще одна проблема – острая нехватка медперсонала и врачей. Укомплектованность врачами на станции переливания крови составляет всего 44%, средним медицинским персоналом - 63%. В минздраве надеются привлечь больше врачей за счет целевого обучения.



«На 2021 год предусмотрена субсидия из внебюджетных средств станции переливания крови в размере 500 тысяч рублей на целевое обучение двух врачей. С условием отработать потом три года на станции переливания», - доложила Наталья Логина.



Председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец обратил внимание присутствующих на критический износ оборудования на станции переливания, который на сегодня составляет 90 процентов и предложил в дальнейшем предусматривать возможность планово обновлять оборудование:



«Чем потом искать сотни миллионов рублей для того, чтобы это все восстановить», - сказал он.



Обсуждая материально-техническое оснащение станции современным специализированным оборудованием, депутаты обратились к замминистра с просьбой дать больше конкретики.



«Хотелось бы, чтобы вы дописали конкретные цифры, дополнили небольшой аналитикой. Чтобы мы понимали, как и чем можем помочь в дальнейшем», - отметил депутат Иринчей Матханов.



Его поддержал Матвей Гершевич: «Нужно сделать запрос, что вам нужно, компьютеры, ремонт, оборудование, чтобы на одной из сессий, чтобы на одной из сессий мы проголосовали за выделение средств на улучшение работы станций».



Но, несмотря на сложности, станция переливания в 2020 году выполнила план по заготовке крови на 100% - 8 507 литров. При этом общий брак крови и ее компонентов из-за инфекций или транспортировки уменьшился на 14,4% по сравнению с прошлым годом и составил 3,6%.



Председатель Народного Хурала Владимир Павлов, подводя итоги заседания Совета, отметил, что вопросы, связанные с донорством крови, важны: «Необходимо не только решить проблемы с материально-техническим оснащением станции переливания крови и кадровым вопросом, но также продумать возможные виды поддержки доноров, которые сдают свою кровь, спасая тем самым жизни других людей».



Фото: Служба крови

