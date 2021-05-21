Глава Бурятии утвердил порядок выплат по проекту «100 домов для врачей»

Республика будет оплачивать основной долг и проценты в течение всего периода кредитования и работы в медорганизации



Инициированный Бурятским региональным отделением партии «Единая Россия» проект «100 домов для врачей» переходит на стадию реализации. Глава Бурятии подписал порядок предоставления компенсационных выплат медработникам по ипотеке, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Республика будет оплачивать основной долг и проценты в течение всего периода кредитования и работы в медицинской организации. Эту меру поддержки можно получить однократно.



«Кадровый вопрос в наших центральных районных больницах стоит остро. Сейчас в селах требуется 134 врача, 54 фельдшера, 87 медицинских сестер. При этом работа требует самоотдачи, в последний год из-за распространения коронавируса выросла нагрузка. Эта выплата призвана усилить штат медработников и закрепить специалистов в селах», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Напомним, такая мера поддержки стала одним из направлений обсуждения при подписании в марте соглашения о сотрудничестве между правительством Бурятии и АО «Россельхозбанк».



Выплата из бюджета положена врачам, среднему медицинскому персоналу, работающим в районных учреждениях здравоохранения. Чтобы ее получить, необходимо подать заявление в минздрав Бурятии для включения в реестр медицинских работников, имеющих право на выплату. Затем оформить ипотеку в рамках программы «Сельская ипотека».



Займ должен быть получен в 2021 году, как на приобретение, так и строительство жилья в сельской местности. Обязательно страхование жизни, срок - не более 15 лет, первоначальный взнос - 10% от стоимости, стоимость объекта недвижимости - не более 2,5 млн рублей. Еще одно условие – на момент погашения кредита возраст заемщика не должен превышать 65 лет.



Фото: egov-buryatia.ru

