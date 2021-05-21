В Иркутской области раскрыли убийство 27-летней давности

Убийца скрывался Казахстане, сменил все данные и биографию, но оказался на скамье подсудимых



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины. Он обвиняется по статьям УК еще времен РСФСР «разбой, совершенный с применением оружия» и «умышленное убийство из корыстных побуждений», сообщили в Следственном управлением СКР по Иркутской области.



В апреле 1994 года на обочине дороги вблизи одного из населенных пунктов Братского района было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Родственники погибшего пояснили сотрудникам правоохранительных органов, что мужчина за несколько дней до гибели уехал в город Тулун на своем автомобиле.



По горячим следам удалось установить личность преступника, но задержать его не смогли, поскольку он скрылся на территории Казахстана.



Тогда уголовное дело приостановили, однако в 2020 году следствие было возобновлено, проведены дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, по результатам которых удалось установить местонахождение подозреваемого. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина после приезда к себе на родину в Казахстан, полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Россию - в Белгородскую область. В сентябре 2020 года он был задержан.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проведена проверка показаний на месте преступления, где он подробно рассказал обстоятельства убийства.



На допросе следователю СК России он пояснил, что на преступление пошел из корыстных побуждений. После убийства потерпевшего и завладения его автомобилем, он отправил родственникам телеграмму от имени погибшего о том, что последний в Иркутске и вернется через неделю, тем самым выиграв для себя время, чтобы уехать в другой регион до объявления автомобиля в розыск.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: irk.sledcom.ru

