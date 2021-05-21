Российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации работал на У-УАЗ



В Дагестане 20 мая ушел из жизни Тайгиб Толбоев, российский военный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации, сообщил официальный сайт главы республики.



Тайгиб Омарович родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района. В 1978 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище. С 1985 года проходил службу в Центре подготовки лётчиков-испытателей. Затем Тайгиб Омарович был направлен заместителем военного представительства министерства обороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиационный завод. За более 30 лет службы здесь он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолетов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.



За время своей офицерской службы Тайгиб Толбоев не только испытывал новейшие образцы самолетов и вертолетов авиазаводов на полигонах, но и принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов.



Свидетельством заслуг Т.Толбоева перед страной являются многочисленные государственные звания и награды, среди которых почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации», «Народный герой Дагестана». За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, полковник Тайгиб Толбоев в 2007 году был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.



За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей Родины, говорится в официальном некрологе.



В Бурятии на печальное известие откликнулось минспорта республики. «На наших мероприятиях мы часто говорим о героях...О героях вне времени. Одним из них был летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев. Тайгиб Омарович был отзывчивым, искренним человеком, настоящим патриотом Родины, преданным спортивным болельщиком, умеющим приободрить в сложную минуту и вдохновить на дело огромное количество людей. Сегодня мы прощаемся с ним...Министерство спорта и молодёжной политики Республики Бурятия и вся спортивная общественность региона выражает соболезнования всем родным и близким Тайгиба Толбоева. Светлая память!»

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Летом 2020 году Тайгибу Толбоеву присвоили звание почётного гражданина Бурятии. Он жил в Улан-Удэ. Избирался депутатом Народного Хурала Бурятии.



Фото: president.e-dag.ru

