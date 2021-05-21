В Бурятии COVID-19 не отступает

В республике за минувшие сутки 49 заболевших и 56 выздоровевших человек



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 845. Это на 49 случаев больше, чем было в среду, 54% (20 224) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 885 человек, за минувшие сутки умерли два человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 49 новых случаев коронавируса 33 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1864 человек



В стационарах получает лечение 295 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 181. В отделениях реанимации находится 32 пациента (из них старше 65 лет – 17), на ИВЛ – 16 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение проходит 101 пациент с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 564 (+56) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом 342 койки: занято – 295, свободно – 47 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 895 человек, с нарастающим итогом – от 976 903 человек



Фото: pixabay.com

