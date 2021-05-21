Медведев опять промахнулся

Две трети россиян против обязательной вакцинации от COVID-19



Дмитрий Медведев, чьи высказывания («Денег нет, но вы держитесь», «Ума нет – иди в пед» и т.п.) неоднократно вызывали бурю эмоций в стране, допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Однако его идея не находит поддержки среди россиян: две трети наших соотечественников не одобряют подобную инициативу, сообщает портал



Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения РФ (за исключением людей, имеющих противопоказания) - 19%: «Коронавирус — это не шутки!»; «Я прошёл вакцинацию!» Противников — почти в 3,5 раза больше (66%): «Люди сами должны выбирать, делать прививку или нет. Это нарушение прав». Впрочем, 15% опрошенных затруднились с оценкой инициативы.



Сторонников обязательной вакцинации среди мужчин несколько больше, чем среди женщин: 21 и 16% соответственно. Больше всего же тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%).



Ранее россияне высказались о готовности сделать прививку ради поездки за рубеж: каждый пятый невакцинированный согласен привиться, если это станет единственной возможностью выехать за границу.



Фото: pixabay.com Дмитрий Медведев, чьи высказывания («Денег нет, но вы держитесь», «Ума нет – иди в пед» и т.п.) неоднократно вызывали бурю эмоций в стране, допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Однако его идея не находит поддержки среди россиян: две трети наших соотечественников не одобряют подобную инициативу, сообщает портал SuperJob . В его приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения РФ (за исключением людей, имеющих противопоказания) - 19%: «Коронавирус — это не шутки!»; «Я прошёл вакцинацию!» Противников — почти в 3,5 раза больше (66%): «Люди сами должны выбирать, делать прививку или нет. Это нарушение прав». Впрочем, 15% опрошенных затруднились с оценкой инициативы.Сторонников обязательной вакцинации среди мужчин несколько больше, чем среди женщин: 21 и 16% соответственно. Больше всего же тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (по 25%).Ранее россияне высказались о готовности сделать прививку ради поездки за рубеж: каждый пятый невакцинированный согласен привиться, если это станет единственной возможностью выехать за границу.Фото: pixabay.com