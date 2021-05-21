Попытка не пытка

Обвинявшийся в истязании подростка экс-полицейский пытался восстановиться на работе



Прошлогоднее дело о пытках 17-летнего юноши в одном из улан-удэнских отделов полиции прогремело на всю Россию. Полицейские заподозрили юношу в краже, привезли в отдел, после чего подросток попал в больницу с серьезными травмами. Один из силовиков, обвинявшихся в этом преступлении, недавно подал в суд на МВД Бурятии. Он требовал восстановить его на работе со всеми вытекающими.



«Подарок» на день рождения



Пыточные скандалы для бурятской полиции – не такая уж и редкость. У жителей республики, например, до сих пор на слуху имя погибшего на допросе Никиты Кобелева, хотя история случилась пять лет назад.



Один из свежих чудовищных случаев с похожим сюжетом произошел в прошлом году. Тогда в СМИ появилась информация о пытках над 17-летним подростком, устроенных оперативниками в одном из служебных кабинетов отдела полиции №2 Улан-Удэ. Мальчик сообщал чудовищные детали произошедшего: с его слов, сотрудники надругались над ним, используя пластиковую бутылку.



Подробности этого дела тогда рассказывала сестра юноши, она же его опекун. По их словам, 4 июля прошлого года молодой человек встретился с друзьями возле дома одного из них. Ключей от квартиры у них не оказалось, поэтому подросток, который позже попадет во все новостные ленты, полез в окно. В этот момент к дому подошли сотрудники полиции. Они скрутили подростка и увезли в отдел, где пытались выбить признание в преступлении.



Со слов женщины, полицейские провели с мальчиком нехорошую манипуляцию сексуального плана непонятным предметом.



«Брат говорит, что, судя по тому, как шуршало, ему показалось, что это была бутылка пластиковая. Они ее потом выкинули в мусор», - приводили тогда СМИ слова сестры потерпевшего мальчика.



Также сестра юноши рассказала, что в кабинете на тот момент находились два оперативника в гражданской форме, они и забрали парня с улицы, а также еще один мужчина в форме сотрудника полиции, державший подростка при пытках. По ее словам, люди в погонах снимали происходящее на камеру, предупреждая, что если мальчик кому-то расскажет об этом, они выложат видео в Сеть.



К слову, в этот день у мальчика был день рождения.



- Когда они это все проделывали, периодически упоминали: «Ну, как тебе день рождения твой?». После чего отпустили. Он шел домой босиком, плакал. Мне говорил: «Я там не плакал, а когда вышел, начал реветь. Шел из отдела полиции до дома (мы недалеко живем, буквально минут десять ходьбы) и хотел все снять с себя, выкинуть».

«У него такое состояние было, когда пришел, просто истерически плакал. Я впервые видела, что он вообще плачет, потому что довольно стойкий ребенок», - рассказывала журналистам сестра подростка.



Проверили сами себя



После того как юношу отпустили, он попал в больницу, где врачи диагностировали повреждения, в том числе разрыв прямой кишки.



Спустя несколько дней Следственный комитет возбудил уголовные дела на троих сотрудников отделения уголовного розыска Октябрьского отдела полиции. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. 8 июля Советский суд Улан-Удэ взял всех троих под стражу.



Параллельно МВД Бурятии начало собственную служебную проверку. И поведало общественности свою скудную версию произошедшего. По данным МВД, сначала оперативники задержали некоего подозреваемого в совершении краж и грабежей. Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, где могут находиться похищенные вещи. Оперативники направились туда, у дома увидели «неизвестного подростка, он выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он отпущен и самостоятельно покинул здание органов внутренних дел».



Сейчас уголовное дело в отношении всех троих полицейских передано в Октябрьский районный суд, который и решит их судьбу.



Решил испытать удачу



Всех сотрудников, обвиняемых в истязании, в итоге уволили из МВД. Двое – те, что задержали юношу, возражать не стали, по крайней мере, публично. Но третий, которого записали в наблюдатели процесса издевательств, решил обелить свое имя и восстановиться в прежней должности.



Он подал в суд на МВД по Бурятии с требованием признать приказ о его увольнении незаконным. Суд, пытаясь разобраться в произошедшем, поднял служебную проверку, по результатам которой его выгнали из полиции. И взглянул на ее результаты.



«В ходе проведения служебной проверки установлено, что в 12 час. 50 мин. 04.07.2020 года оперуполномоченные отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 Управления МВД по городу Улан-Удэ доставили в отдел полиции № 2 несовершеннолетнего, завели в кабинет и совершили в отношении потерпевшего противоправные действия, при этом присутствовал М., который в нарушение прав, свобод и законных интересов граждан, не пресек противоправные действия в отношении несовершеннолетнего».



М. – этот тот самый сотрудник, решивший обжаловать свое увольнение. Чтобы еще лучше разобраться в ситуации, суд взглянул на документы обвинения, из которых следует, что М. «обвиняется в том, что 04 июля 2020 года в период времени с 12 часов до 14 часов присоединился к противоправным действиям и стал удерживать ноги <подростка> прижимая к полу».



Неубедительные доводы



Экс-полицейский упирал на то, что пока нет приговора суда, увольнять его нельзя. Также говорил, что сотрудники управления собственной безопасности оказывали на него давление.



Суд указал ему на пропуск срока обращения в суд, на что полицейский заявил, что, во-первых, находился в СИЗО, что помешало ему написать заявление, во-вторых, не знал адреса МВД… Такая вот короткая память у человека.



Впрочем, судьи указали, что обратиться в суд из СИЗО не проблема, а что касается адреса, то «истец, являясь сотрудником полиции с 2017 года, должен был знать адрес МВД по РБ».



Что касается довода об отсутствии приговора, то и здесь суд оказался непреклонен.



«Несмотря на то, что в отношении М. отсутствует обвинительный приговор и вина его в совершении преступления не установлена, в деле имеются достаточные сведения о нарушении М. условий контракта о прохождении службы в органах внутренних дел», - пришел к выводу суд.



В итоге полицейский проиграл. Причем в двух инстанциях – Верховный суд также не нашел основания для восстановления его на работе.



Впрочем, история еще не окончена. Ведь многое будет зависеть от решения суда по уголовному делу об истязаниях, сейчас рассматриваемому в Октябрьском суде Улан-Удэ. И если вдруг случится, что М. будет оправдан, то он вполне может снова пойти в суд и потребовать восстановления. Ведь работы для него там хватает: еще далеко не все подростки признались в преступлениях, независимо от наличия вины…



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: «Номер один»