Молодые ученые исследуют способность эндемиков Байкала накапливать микропластик

- Проект молодых ученых НИИ биологии Иркутского госуниверситета (ИГУ) по исследованию загрязнения микропластиком озера Байкал получил грант Русского географического общества (РГО), сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Иркутское областное отделение РГО выделило очередной мини-грант в размере 75 тыс. рублей на проект по изучению вопросов поглощения, выведения и накапливания частиц микропластика эндемичными амфиподами Байкала", - говорится в сообщении.

Это третий грант, полученный молодыми учеными на исследование микропластика в Байкале.

Работы пройдут в полевых и лабораторных условиях. Запланирован ряд экспериментов, которые позволят выяснить, способны ли разные типы микропластика (фрагменты и волокна) накапливаться в организмах байкальских эндемиков.

"Проект поможет составить наиболее полную картину состояния озера Байкал и подверженности его экосистемы влиянию загрязнения микропластиком", - цитирует пресс-служба автора проекта, младшего научного сотрудника НИИ биологии ИГУ Софью Бирицкую.

Полученные данные молодые ученые также используют в научно-популярных целях - в серии мини-фильмов "Микропластик в Байкале", которые будут размещены в социальных сетях и других медиа-ресурсах.

Изучение загрязнения Байкала микропластиком было начато в 2019 году группой ученых НИИ биологии ИГУ под руководством младшего научного сотрудника Дмитрия Карнаухова. В 2020 году некоторые результаты их исследований приняты в печать научным журналом Pollution Research.

Микропластик - мелкие (меньше 5 мм) частицы пластика, которые попадают в экосистемы из различных источников, включая косметику и одежду. Разлагается медленно, сотни и даже тысячи лет, что увеличивает вероятность его накопления в живых организмах. Полный цикл движения микропластика в окружающей среде еще не изучен, в настоящее время ведутся исследования этого вопроса.





Фото: скриншот