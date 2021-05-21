21.05.2021
Закаменцы попросили Вячеслава Дамдинцурунов построить «спортзалы для коров»

Закаменцы попросили Вячеслава Дамдинцурунов построить «спортзалы для коров»

Программа участника праймериз «ЕР» пополнилась предложениями по развитию сельского хозяйства Бурятии

Меры поддержки сельских товаропроизводителей обсудил в Закаменском районе участник праймериз «Единой России», министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. В селе Дутулур у него состоялся подробный разговор на эту тему с главой района Сергеем Гонжитовым, депутатом Народного Хурала Геннадием Доржиевым и с местными фермерами.

Традиционным видом хозяйствования на земле Закамны является мясное животноводство. Горные пастбища и чистая вода позволяют производить экологически чистую продукцию, которая пользуется высоким спросом. Ее репутация настолько высока, что перекупщики на рынках Улан-Удэ любое мясо пытаются выдать за закаменское.

А вот самим закаменским фермерам приходится работать на грани рентабельности. Район отдаленный, и транспортное «плечо» до основного рынка сбыта - Улан-Удэ - сильно влияет на себестоимость продукции. Остро стоит проблема длительного хранения мяса - чтобы продавать его не только в сезон осеннего забоя, когда цены минимальны, а течение всего года.

Эти вопросы характерны для большинства животноводческих районов Бурятии. Решить их помогла бы программа субсидирования сдатчиков КРС, в том числе владельцев личных подсобных хозяйств, развитие сети убойных цехов, линий вакуумной упаковки, производства полуфабрикатов, брендирование продукции. Власти района и республики работают по всем этим направлениям, но нужна поддержка.

Вячеслав Дамдинцурунов взял на заметку все предложения закаменцев. Он рассказал, что сам вырос в деревне и с детства приучен к сельскому труду.

- Коров растил, доил, сено косил, комбайны заправлял, - вспомнил детство и юность министр.

Участники встречи, отметив, как много строится в Бурятии спортивных объектов, попросили Вячеслава Дамдинцурунов после избрания в Госдуму РФ помочь в строительстве «спортзалов для коров». Шутка прозвучала при обсуждении целесообразности строительства откормочных цехов в условиях Закамны, где пока преобладает пастбищный откорм скота. Их создание позволит повысить производительность в животноводческом секторе, но потребует дополнительных усилий по заготовке и производству кормов.

Перспективной и интересной назвал Вячеслав Дамдинцурунов идею об открытии в столице Бурятии специализированного рынка, где был бы отдельно представлен каждый район, и производители имели бы возможность реализовать свою продукцию напрямую потребителям, без перекупщиков.  

Программа Вячеслава Дамдинцурунова, которую он формирует на основе встреч с населением, пополнилась в Закаменском районе новыми предложениями по развитию сельского хозяйства Бурятии.




праймериз агро Закамна
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