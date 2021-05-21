Закаменцы попросили Вячеслава Дамдинцурунов построить «спортзалы для коров»

Программа участника праймериз «ЕР» пополнилась предложениями по развитию сельского хозяйства Бурятии



Меры поддержки сельских товаропроизводителей обсудил в Закаменском районе участник праймериз «Единой России», министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. В селе Дутулур у него состоялся подробный разговор на эту тему с главой района Сергеем Гонжитовым, депутатом Народного Хурала Геннадием Доржиевым и с местными фермерами.



Традиционным видом хозяйствования на земле Закамны является мясное животноводство. Горные пастбища и чистая вода позволяют производить экологически чистую продукцию, которая пользуется высоким спросом. Ее репутация настолько высока, что перекупщики на рынках Улан-Удэ любое мясо пытаются выдать за закаменское.



А вот самим закаменским фермерам приходится работать на грани рентабельности. Район отдаленный, и транспортное «плечо» до основного рынка сбыта - Улан-Удэ - сильно влияет на себестоимость продукции. Остро стоит проблема длительного хранения мяса - чтобы продавать его не только в сезон осеннего забоя, когда цены минимальны, а течение всего года.



Эти вопросы характерны для большинства животноводческих районов Бурятии. Решить их помогла бы программа субсидирования сдатчиков КРС, в том числе владельцев личных подсобных хозяйств, развитие сети убойных цехов, линий вакуумной упаковки, производства полуфабрикатов, брендирование продукции. Власти района и республики работают по всем этим направлениям, но нужна поддержка.



Вячеслав Дамдинцурунов взял на заметку все предложения закаменцев. Он рассказал, что сам вырос в деревне и с детства приучен к сельскому труду.



- Коров растил, доил, сено косил, комбайны заправлял, - вспомнил детство и юность министр.



Участники встречи, отметив, как много строится в Бурятии спортивных объектов, попросили Вячеслава Дамдинцурунов после избрания в Госдуму РФ помочь в строительстве «спортзалов для коров». Шутка прозвучала при обсуждении целесообразности строительства откормочных цехов в условиях Закамны, где пока преобладает пастбищный откорм скота. Их создание позволит повысить производительность в животноводческом секторе, но потребует дополнительных усилий по заготовке и производству кормов.



Перспективной и интересной назвал Вячеслав Дамдинцурунов идею об открытии в столице Бурятии специализированного рынка, где был бы отдельно представлен каждый район, и производители имели бы возможность реализовать свою продукцию напрямую потребителям, без перекупщиков.



Программа Вячеслава Дамдинцурунова, которую он формирует на основе встреч с населением, пополнилась в Закаменском районе новыми предложениями по развитию сельского хозяйства Бурятии.









