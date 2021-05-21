Прокурор Бурятия взял на контроль проверку по факту обнаружения тела 15-летнего школьника

Трагический инцидент произошел на окраине села Турунтаево Прибайкальского района
Прокурор Бурятии Галина Ковалева взяла под свой контроль проведение проверки по факту обнаружения тела 15-летнего школьника на окраине села Турунтаево Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, днем 18 мая на окраине села Турунтаево Прибайкальского района нашли тело 15-летнего школьника. На место происшествия выехал прокурор Прибайкальского района и руководители правоохранительных органов.В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, для установления точной причины смерти мальчика назначено судебно-медицинское и токсикологическое исследования.
Проведение доследственной проверки находится на контроле прокурора Бурятии, организованы надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших гибель подростка.
Фото: «Номер один»
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