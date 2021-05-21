В Улан-Удэ стартовал масштабный ремонт дворовых территорий

Все дизайн-проекты утверждаются с учетом мнения жильцов домов





В Улан-Удэ начался масштабный ремонт дворовых территорий. Сейчас благоустройство идет в десяти городских дворах. Всего в этом году комплексно благоустроят 48 придомовых территорий на общую сумму 79,5 миллиона рублей, сообщили в городской администрации.



Чтобы после проведенного ремонта у жильцов не оставалось вопросов, все дизайн-проекты утверждаются с учетом мнения жильцов домов.



«Все дизайн-проекты изначально разрабатывались Комитетом по архитектуре совместно с администрациями районов. Затем они отдавались на обсуждение жителей и управляющих организаций и ТСЖ. Даже во время работы подрядчики стараются учитывать пожелания жителей, – рассказала начальник отдела жилищного хозяйства Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ Светлана Григорьева. – К приемке дворов у нас привлекаются сами жильцы и управляющие компании, ТСЖ. Старшие по домам, ответственные за каждый двор, утверждены протоколом».



В этом году к ремонту приступили раньше. Контроль за ходом ремонта осуществляют специалисты муниципального «Улан-Удэ стройзаказчик». Каждое утро они проводят входной контроль материалов, фиксируют все вскрышные работы, следят за соблюдением технологии при проведении работ.



Напомним, что благоустройство городских дворов идет по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ в 2018-2022 гг.» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».



Фото: ulan-ude-info.ru

