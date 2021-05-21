Жители Бурятии спасли жеребенка

Сельчане нашли умирающую кобылу с маленьким детенышем

В местных пабликах появилось видео- история спасения от волонтеров движения «Право на жизнь 03». Добровольцы рассказали, что недавно в мессенджерах Тункинского района, села Кырен распространилось сообщение – в селе заметили раненую кобылу с маленьким жеребенком. «Возле сгоревшего ДК слепая кобыла с жеребенком. Из глаз кровавая пена. Спасите хотя бы жеребенка, хозяин, ты где?», – написали жители.





- Кобылу как будто сбила машина, выдавило глаза, они висят, челюсть сломана… - сообщили жители.

К сожалению, лошадь была уже в очень тяжелом состоянии, ее спасти не удалось. Местные создали группу, в которой координировали действия, чтобы организовать помощь жеребенку. Малышу вызвали ветеринара, а затем помочь вызвалась женщина, которая занимается лошадьми.





- Мальчик с хорошим аппетитом! Любопытный Тотоша (так назвали жеребенка) познает мир и знакомится с дочкой женщины, - рассказали волонтеры.









В итоге, история завершилась благополучно - неравнодушные жители купили Тотоше смесь для кормления и необходимые витамины, он остался под бдительным присмотром сельчанки.

фото: скриншоты из видео