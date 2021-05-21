В лесах Бурятии фотоловушки ловят косуль и мусорящих жителей

Народ не чуждается на грузовиках сваливать мусор в овраги



Фотоловушки помогают лесникам оперативно выявить нарушителей лесного законодательства. Так, недалеко от с. Бичура фотоловушка зафиксировала подозрительный с полным кузовом мусора грузовик.







- Участковый лесничий сразу почуял неладное и отправился на место. Как оказалось, местный житель на грузовике выгрузил сухую траву и бытовой мусор в овраг. Лесник заставил убрать мусор мужчину и результат не заставил себя ждать – уже через 2 часа мусор был убран, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Часто в объектив фотоловушек попадают и лесные животные. В Иволгинском и Бичурском лесничествах фотоловушки запечатлели косуль.

- Скорее всего, косуля вышла на полянку полакомиться свежей травой. Чаще всего такие снимки приходят ночью или рано утром, - поделился главный лесничий Бичурского лесничества, Сергей Мотовилов.

В Иволгинском районе фотоловушка даже запечатлела лесную красавицу в прыжке, недалеко от села Оронгой.







- Наверное, бежала по своим лесным делам, может быть даже на водопой, а фотоловушка заметила её, - рассказал главный лесничий Иволгинского лесничества Виктор Денисенко.

фото: Республиканское агентство лесного хозяйства