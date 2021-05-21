ТГК-14 нашла в Улан-Удэ супердолжников

Семья бизнесменов задолжала энергетикам за тепло более 3 млн рублей



В Улан-Удэ семья, владеющая несколькими строительными компаниями, в том числе небезызвестным АО «Промгражданстрой», задолжало за услуги теплоэнергетиков более 3 миллионов рублей. При этом бизнесмены через аффилированных лиц имеют дорогостоящие коттеджи и загородные дома на Байкале, сообщает пресс-служба ТГК-14.



АО «Промгражданстрой» - застройщик, прославившийся историями об обманутых дольщиках. Именно он занимался незавершенным строительством комплекса «Ангара-2» и находящихся в 140 «А» микрорайоне таунхаусов. Жилья от компании в этих домах честно заплатившие граждане так и не дождались.



Глава семейства, тогдашний руководитель фирмы, управление которой он сейчас передал своей дочери, известен не только долгами перед дольщиками. В его отношении, на основании вынесенных судом решений, возбужден целый ряд исполнительных производств. Только ПАО «ТГК-14» он задолжал свыше 900 тысяч рублей – с 2017 года систематически не платил за нежилое помещение по ул. Ключевской. Выплачивать долг бывший руководитель не спешит, несмотря на неоднократные предупреждения и вынесенное судом решение, от исполнения которого злостно уклоняется.



Теперь из дохода неплательщика в пользу теплоэнергетиков ежемесячно удерживаются средства. Также ПАО «ТГК-14» намерено обратиться в правоохранительные органы по вопросу возбуждения на него уголовного дела по продаже арестованного имущества - земельного участка в поселке Новый Энхалук, реализация которого была недопустима и привела к нарушению закона РФ.



Нежелание платить за тепло присуще и другим членам семьи бывшего директора строительной компании. Нынешний руководитель АО «Промгражданстрой» - его дочь, также имеет задолженность за тепловую энергию на сумму около 1,5 миллиона рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере за обман более ста дольщиков. А сын недобросовестного плательщика руководит несколькими строительными компаниями, которые тоже должны теплоэнергетикам свыше 550 тысячрублей.



Имеет задолженность перед ПАО «ТГК-14» и непосредственно АО «Промгражданстрой» как организация. Ее долг превышает 600 тысяч рублей за теплоснабжение нежилых помещений в 140 «А» микрорайоне. Противоправные действия довели АО «Промгражданстрой» до банкротства с целью избежать ответственности и достройки домов.



Для разрешения сложившейся ситуации ПАО «ТГК-14» было вынуждено обратиться в различные надзорные органы и органы государственной власти, а также к заместителю председателя правительства Бурятии Евгению Луковникову. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Бурятии в отношении этих должников проводятся мероприятия по выявлению доходов и скрытого имущества.

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