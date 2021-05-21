В Бурятии танк Т-34 привезли к дому ветерана-танкиста Ивана Голощапова

Он первым публично в 2017 году попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок







Иван Тимофеевич Голощапов, (09.12.1923 г.р.) участник Великой Отечественной войны. Уроженец Воронежской области. Он принимал участие в боевых операциях в составе второй Краснознаменной Гвардейской 26-й танковой бригады Западного фронта. В боях под Ржевом получил ранение. В составе 248–й танковой бригады принимал участие в наступательных операциях в боях на границе с Белоруссией. С 1956 году переведен офицером Баунтовского районного военкомата Бурятии. Награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями.



Иван Голощапов широко известен тем, что в 2017 году первым публично попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок. Это произошло 4 августа 2017 года на совещании по ликвидации последствий пожаров в Бурятии и Иркутской области, которое глава государства проводил в поселке Танхой (Бурятия). В тот год 28 апреля в Черёмушках сгорело 28 строений, в том числе 20 жилых домов. Из 20 в 19 домах проживали 49 человек, 19 семей. Один дом использовался как спортивная база. Всем пожелавшим были построены новые дома, люди получили материальные компенсации.



Иван Голощапов по видеосвязи беседовал с главой государства.



В.Путин: Пожалуйста.

И.Голощапов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Ветеран Отечественной войны и Вооружённых Сил Голощапов Иван Тимофеевич.

В.Путин: Здравствуйте, Иван Тимофеевич!

И.Голощапов: Владимир Владимирович, мы твёрдо знаем, что когда где-то случаются стихийные бедствия и разные беды, Вы всегда с нами, с народом. Когда Вы дали задание нашему руководству республики, оно немедленно приступило к выполнению всех работ. Всё было организовано, население получило всяческую помощь: первоначально 10 тысяч, второй раз 10 тысяч, потом 100 тысяч и так далее. Всё было расчищено, приготовлено к строительству. Своевременно поступили строительные материалы, и строители начали строить дома. Мой дом, например, уже сдан, я в нём уже живу, очень доволен и благодарен всем строителям, всему руководству нашей республики. У нас добровольцы, особенно добровольцы МЧС помогали исключительно хорошо, мы всем им выносим сердечную благодарность. В том числе рядом со мной стоит глава нашего сельского поселения, она, если можно так образно выразиться, она как мать с детьми, она с нами постоянно находится с первого момента этого чрезвычайного происшествия. Владимир Владимирович, у нас к Вам просьба: когда будут следующие выборы Президента, мы все Вас просим баллотироваться вновь на этот пост. Мы очень будем рады. Спасибо Вам большое.

В.Путин: Хорошо, я подумаю. (Цитата по Kremlin.ru)







Фото и видео: пресс-служба ВВО



В Бурятии военнослужащие ремонтного батальона и военный оркестр танкового соединения Восточного военного округа поздравили ветерана Великой Отечественной войны полковника Ивана Голощапова у его дома в селе Черёмушки за 150 км от Улан-Удэ. Ветеран воевал на танке Т-34 в должности командира танка, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.Командование общевойскового объединения, дислоцированного в Бурятии, отправило приглашение ветерану для демонстрации восстановленного военными мастерами в 2019 году легендарного танка Т-34. Из-за преклонного возраста и состояния здоровья Иван Тимофеевич не смог приехать на полигон и проехать на танке. Командованием округа было принято решение отправить танк Т-34 в село Черемушки Прибайкальского района, где проживает ветеран.Трал с танком преодолел сложнейший горный перевал, Т-34 разгрузился в 400 метрах от дома ветерана и под музыкальное сопровождение военного оркестра, который исполнил композицию «Священная война» неожиданно для Ивана Тимофеевича появился танк Т-34 с копией Знамени Победы и своим ходом подъехал к дому ветерана.97-летний Иван Тимофеевич несмотря на свой возраст, с помощью военнослужащих и местного населения занял место командира танка и по его команде танк тронулся вперед.По окончанию торжественного мероприятия оркестр исполнил известную композицию «День Победы», ветеран поделился рассказами о войне, эмоциями после внезапного появления танка, поблагодарил всех участников за внимание, дал несколько советов долголетия, военнослужащие в свою очередь поздравили с Днем Победы, поблагодарили за чистое небо над головой и пожелали Ивану Тимофеевичу крепкого здоровья.