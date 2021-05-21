Пенсионеров обдирают в стиле «хайп»

В Бурятии растет число пострадавших от online-финансовых пирамид



В Бурятии тысячи людей потеряли свои деньги, вложив их в финансовые пирамиды наподобие МММ. Однако чужой опыт никого не учит - сейчас уже под другими вывесками продолжается вовлечение доверчивых людей в новые «инвестиционные» структуры, обещающие баснословные прибыли. Как итог - тысячи жителей Бурятии сегодня снова испытывают судьбу, играя и проигрывая в «лохотронах». Причем, как и в первую волну «девяностых» (МММ и др.), основное число пострадавших - люди почтенного возраста. Эксперты полагают, что среди причин массового помешательства стало снижение доходности депозитов и плохое психологическое состояние граждан, вызванное пандемией.



На старые грабли



В последние годы рынок так называемых народных «инвестиций» превратился в череду массовых мошенничеств и отъема денег.



- На днях одна знакомая похвасталась, что получает дивиденды с некоей площадки teqra.com, - рассказывает улан-удэнка Наталья. - Она лично вложила туда 80 тыс. рублей и показала мне картинку в ее Личном кабинете. За два месяца ее доход якобы составил чуть ли не 60 тыс. рублей.



Женщина банально попыталась вовлечь Наталью в свою сеть, чтобы «вложиться и получить высокую доходность».



- В 2020 году Банк России выявил 222 компании с признаками финансовой пирамиды, а двумя годами ранее - 168, - сообщил консультант отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России Олег Дубровский. - Если же говорить о банковском макрорегионе Сибирь (куда входит и Бурятия), то выявлено 12 организаций с признаками финансовой пирамиды.



Ее признаки общеизвестны, во-первых, отсутствие лицензии Банка России, во-вторых, обещание доходности вложений, значительно превышающих рыночный уровень, сообщили «Номер один» в пресс-службе Отделения Банка России - Нацбанка РБ. Кроме того, пирамиды проводят массированную рекламную кампанию.



Также, по мнению регулятора, насторожить должно то, что организация регистрируется незадолго до начала привлечения денежных средств и имеет минимальный уставный капитал и единственного учредителя.



Хайп-проекты



Еще одна структура, имеющая все признаки финансовой «пирамиды», активно обсуждается в соцсетях Бурятии. Речь идет об ИК «Финико». Компания обещает доходность вложений на уровне 1% в день, помощь в закрытии кредитов и покупке автомобилей и квартир за 35% от стоимости. На западе подобные суперрискованные схемы называют «хайп-проекты» (от англ. HYIP). При этом вложения в них аналогичны «инвестициям» в МММ.



- Поскольку порог входа в структуру - 20 тыс. долларов, то это создает впечатление элитного закрытого клуба, куда очень хочется попасть, - говорит финансовый консультант Александр Доржиев. - Поэтому люди берут кредиты, продают машины и квартиры, чтобы набрать денег на взнос. Замечу, что подобную технологию применяют... секты.



По словам эксперта, в Бурятии растет число пострадавших от деятельности «финансовых пирамид», поскольку за два последних года упала доходность депозитов и население активно понесло деньги в разного рода лохотроны.



Добавим, что новые «пирамиды», в отличие от МММ, все чаще основываются на вложении в криптовалюты, а технология блокчейна, используемая при этом, идеально создана для построения пирамид.



Никакого юридического лица с адресом в России и именами руководителей у «Финико» нет. Если что, то предъявлять претензии будет некому. А насторожиться стоит. Например, «Финико» утверждает, что инвестированные в криптовалюты деньги вкладчиков с помощью автоматической системы генерации прибыли приносят не менее 1% в день.



- Нетрудно посчитать, что ожидаемая доходность - около 365% годовых, не многовато ли? - задается вопросом эксперт.



Тогда вообще зачем кого-то привлекать, когда при такой «супердоходности» можно и в одиночку стать миллионером?



Как сообщают СМИ, в офисах Finiko и домах основателей компании (они родом из Казани) в конце 2020 года прошли обыски в рамках уголовного дела об организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Между тем? даже эта информация не прекращает поток клиентов. Так, в феврале в Чите был с помпой открыт новый офис «Финико», размещающий агрессивную рекламу. В Бурятии также работают региональные представители этой структуры, куда по-прежнему люди несут деньги, стремясь заработать. В том числе для этого необходимо привлекать все новых и новых клиентов по принципу сетевого маркетинга.



Но лохотрон всегда заканчивается одинаково. В какой-то момент приток вкладчиков становится меньше тех, кто забирает деньги из системы, наступает ситуация отрицательного денежного потока и организаторы аферы выводят свои деньги, приходит крах. Причем «партнеры» узнают об этом часто тогда, когда при попытке забрать вложенные инвестиции система просто не дает им этого сделать. Выдавая «техническую ошибку».



Между тем, сегодня в Бурятии принципы лохотрона активно применяются для «впаривания» все новых и новых «инвестиционных» продуктов.



Старики как дети



Чаще всего «хайповодами» (те, кто заманивает своих знакомых и нередко родственников в сети пирамид) становятся пожилые граждане. Они ходят по квартирам, рассказывая на своем примере, как сказочно якобы разбогатели. Вера в волшебника, который прилетит вдруг на вертолете и бесплатно покажет кино, прочно сидит в головах советского поколения. И причины массового помешательства часто лежат в области психологии.



- Сегодня многие люди психологически истощены стрессами пандемии, а переболевшие нередко испытывают проблемы с памятью, долго восстанавливаются, и все это влияет на принятие важных решений, - говорит психолог Агата Родионова. - Кроме того, у людей, чье детство прошло в СССР, нередко отсутствует критичность мышления, ведь раньше многое за них решало государство. Можно говорить о массовой психологической незрелости, когда люди находятся в состоянии психологической зависимости от фигуры матери или отца. И мошенники в соцсетях и через видеоролики напрямую воздействуют на них, подбирая для рекламы чаще всего солидных людей, которые по каким-то признакам могут быть схожи с отцовской или воображаемой фигурой. Тем самым вызывая стопроцентноее доверие, даже несмотря на то, что эти финансовые «специалисты» несут порой откровенную чушь.



Добавим, что, по сути, сегодня жители Бурятии никак не защищены от действий интернет-лохотронщиков. И им приходится полагаться только на себя и здравый смысл. Тем более, что официально проблемы и вовсе словно не существует.



Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в 2020 году и первом квартале 2021 года органами предварительного следствия уголовные дела по «финансовым пирамидам» не возбуждались и не расследовались. Также за этот период не выявлялись финансовые махинации в этой сфере и со стороны оперативных служб ведомства.



Валентин Соколов, «Номер один».

Фото: pixabay.com

