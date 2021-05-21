В Бурятии отремонтировали опасный мост через Хилок

Обновление деревянного строения обошлось в 2,2 млн рублей
В Бурятии отремонтировали мост через Хилок в селе Потанино, сообщили на официальном портале Бичурского района. Судьбой мостового перехода неоднократно интересовались авторы местных пабликов, как одной из самых острых проблем муниципалитета.
- От имени жителей Потанино и от себя лично выражаю сердечную благодарность генеральному директору ООО «Заречное» Любови Ильиничне Носковой за организацию и ремонт моста через реку Хилок, - сообщили на официальном сайте. (От себя лично –КТО?)
Мост теперь стал безопаснее для транспорта и пешеходов. Его длина - 152 метра. Заменено ветхое покрытие, а также установлены ограждения. Кроме того, отремонтирован мост через протоку. На работу ушло 2 миллиона 200 тысяч рублей.
Несмотря на радость местных жителей, некоторые пользователи соцсетей усомнились в качестве ремонта.
- 2 миллиона 200 тысяч деревянный мост?, - пишут в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Да наши чинуши везде найдут, где и как обогатиться и что себе в карман положить! За такую сумму можно было другой надежный мост построить! – возмущаются там же.
- Два двести... Почему прокуратура не возьмет на карандаш постройку этого мостика за 2 млн 200 тыс, - удивляются там же.
Напомним, как сообщал «Номер один» в 2020 году в паблике «Аноним 03» жители республики пожаловались на ужасное состояние моста в селе Потанино Бичурского района, который не ремонтируется уже много лет.
фото: администрация Бичурского района, "Весь Улан-Удэ"
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