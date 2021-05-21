Глава Бурятии: «Пришла третья волна коронавируса»

Посещать массовые мероприятия даже на открытом воздухе можно только после прививки или со справкой



В Бурятии вновь ужесточат правила проведения публичных мероприятий. Массовые мероприятия будут проводиться только при условии осуществления контроля на наличие отрицательных тестов на COVID-19 или профилактической прививки у участников и зрителей.



- При организации и проведении массовых мероприятий на территории Бурятии, в том числе на открытом воздухе, организаторы обязаны уведомлять Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия и обеспечить необходимый объем противоэпидемических мер. Проведение мероприятий должно быть согласовано с республиканским оперштабом, - сообщили в пресс-службе правительства



Под ограничения попали и кинотеатры с театрами – продавать билеты будут в ограниченном порядке с заполняемостью зала не более 50%. Решение принято 21 мая на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.



- Пришла третья волна, и она сейчас будет расти. Сегодня 50, завтра-послезавтра будет 100. В Якутии уже за 120, регион весь закрывается - вводятся массовые ограничения. Я хочу, чтобы вы все, коллеги, поняли, что третья волна пришла, и надо нам с ней бороться. Мероприятия бесконтрольные не проводятся! Проводятся либо при условии наличия отрицательного результата лабораторного исследования, либо профилактической прививки. Справка о том, что перенесено заболевание, не принимается. Если есть противопоказания к вакцинации, для участия в любом мероприятии необходимо делать тест, - отметил Алексей Цыденов, призвав ускорить темпы вакцинации населения.



Участников и зрителей массовых культурных, спортивных, туристических мероприятий, в том числе организованных на открытом воздухе, будут допускать при наличии лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий. Также на мероприятия допускаются зрители при представлении сертификата или иного документа о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.



Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике, принято решение о сокращении максимального количества участников для мероприятий в помещениях. Теперь допускается их проведение с загрузкой помещения не более 50% от пропускной способности. Это условие касается и театров, кинотеатров.



- Глава Бурятии поручил проработать возможность организации контроля и обеспечения противоэпидемических мер при проведении фестиваля «Голос кочевников» на открытом воздухе. Он поручил минкультуры и муниципалитету проработать вопросы осуществления контроля пропуска зрителей по всему периметру фестиваля. Минздраву Бурятии и Управлению Роспотребнадзора по Республике Бурятия необходимо разработать способы проверки достоверности предъявляемых справок, - уточнили в пресс-службе правительства.

Также на оперштабе было поручено увеличить доступность вакцинации населения. В Бурятии помимо пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения работают мобильные прививочные пункты. В столице республики в ближайшие дни они работают на местах с большой проходимостью:



20-21 мая - возле ТЦ «Столичный», напротив ТЦ «Форум» с 11.00 до 17.00;

21 мая - «Абсолют», ул. Терешковой, 50 с 10.00 до 20.00;

21 мая - ТРЦ «Мёд» с 10.00 до 20.00;

22 мая - ТРК «Пионер» (парковка) с 11.00 до 17.00;

22 мая - ТРЦ «Мёд» с 10.00 до 20.00.



Предварительная запись на вакцинацию в мобильном пункте не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС или скан/фото документов.



фото: pixabay.com