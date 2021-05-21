В Бурятии подросток до смерти запинал 39-летнего мужчину

Суд назначил ему наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы



В Бурятии вынесен приговор 18-летнему молодому человеку, убившему 39-летнего мужчину. Подсудимый признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что 31 января нынешнего года молодой человек, которому на тот момент было 17 лет, в селе Кижинга познакомился с 39-летним местным жителем, в доме у которого вечером они стали распивать спиртные напитки. Ночью после застолья из-за незначительного повода между ними произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе нее подросток стал избивать противника кулаками, затем повалил его на пол и с силой нанес несколько десятков ударов ногами в тяжелых ботинках по голове.



От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Подросток покинул дом и скрылся. Под утро тело мужчины обнаружила его сестра, зашедшая в гости. На след молодого человека помогли выйти записи с камер видеонаблюдения в ближайшем магазине, где он приобретал спиртное.



Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Фото: «Номер один»

