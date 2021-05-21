В Бурятии подписано отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике

Оно устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений в отрасли



В Бурятии сегодня подписано отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике на 2021-2023 годы между правительством республики в лице минтранса Бурятии, Союзом промышленников и предпринимателей республики и Бурятской республиканской организацией «Всероссийского электропрофсоюза», сообщили в минтрансе региона.



Отраслевое соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений между работниками и работодателями организаций электроэнергетики республики, общие условия оплаты труда, трудовые гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли, определяет права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства.



«Разработка тарифного соглашения заняла больше времени, чем мы думали. Это связано с тем, что руководство ТГК- 14 не устраивали многие пункты, прописанные в соглашении, они отказывались его согласовывать. Однако на сегодня тарифное соглашение подписано. Еще раз хочу подчеркнуть, что отраслевое тарифное соглашение как нормативный документ должен быть обязательно, и в электроэнергетике, и в теплоэнергетике», - отметил Евгений Луковников заместитель председателя правительства Бурятии.



Напомним, в конце декабря 2020 года работники Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (филиал ТГК-14) устроили голодовку. Акция протеста была вызвана трудовым спором руководства ТГК-14 с первичной профсоюзной организацией. Основное требование рабочих – присоединение к тарифному соглашению.



Кроме того, работники жаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшего после проведения специальной оценки условий труда. А также – на отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организация рабочих мест и другие.



Конфликт удалось разрешить 28 декабря. Тогда между участниками протестной акции работников ПАО «ТГК-14», руководством компании, правительством Бурятии и представителями профсоюзной организации подписан совместный протокол, согласно которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. Было принято решение о разработке регионального тарифного соглашения.



Его разработкой занимались и руководство ТГК-14, и представители республиканского правительства, и члены профсоюзов. Была создана рабочая группа, в которую также вошли представители администрации Улан-Удэ и республиканской службы по тарифам. Стороны должны были согласовать единую версию документа, который устроил бы всех.



Фото: ТГК-14

