В Улан-Удэ школьники и педагоги высадили 300 деревьев в сотых кварталах

Весенние посадки яблонь, кленов и калины прошли на Аллее отцов



Сегодня педагоги, родители и ученики школы №63 высадили 100 кустов клена, 150 - яблони и 50 саженцев калины на Аллее отцов, расположенной рядом со школой. Руководили процессом сотрудники МБУ «Городское лесничество».

- По итогам прошлогодних посадок мы увидели, что приживаемость яблони, акаций, березы составила 90%. Сегодняшней высадкой яблони аллея примет завершенный вид. Также добавили дополнительно клены, потому что со временем их крона станет пышной, и здесь появится настоящий зелёный сад, - рассказал начальник участка по Октябрьскому району по озеленению МБУ «Городское лесничество» Александр Алсаев.

Кроме того, яблони, груши, акации, сирень, тополь, калина, береза и клен скоро зацветут в скверах «Бамовцам», «Юношеский», «Студенческий», сквере имени Эржены Будаевой, по улицам Трубачеева, Ключевская, Краснофлотская, Тобольская, Тулаева, Сахьяновой и т.д. Всего в период весенних посадок в Октябрьском районе высадили более 5,5 тысяч саженцев.

- В посадках принимали участие организации и предприятия района, управляющие компании, образовательные учреждения и наши жители, - сообщил ведущий специалист Администрации Октябрьского района Роман Мельник.

Высадка деревьев и кустарников продлится до конца месяца. Всего по программе «Зеленый город», действующей по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова с 2019 года в этом году посадят 26 тысяч зеленых насаждений. В планах текущего года озеленить около 50-ти локаций, провести эксперименты по выращиванию морозоустойчивого газона, многолетних растений, приживаемости саженцев на различных типах почвогрунтов.

С 2019 года городские улицы, скверы и парки украсили более 70 тысяч кустарников и деревьев.

фото: