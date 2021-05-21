В Бурятии выпускные вечера рекомендовано проводить на воздухе

Допускается участие не более двух параллельных классов, присутствие одного из родителей выпускника, банкеты запрещены



Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил уделить особое внимание контролю профилактических мер при организации выпускных вечеров в школах. Рейды будут осуществляться в образовательных учреждениях. За обеспечение противоэпидемических мероприятий личную ответственность несут директоры школ, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией выпускные будут проходить предпочтительно на открытом воздухе, с участием не более двух параллельных классов. Допускается присутствие одного из родителей выпускника. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции.



При проведении вечера в помещении учитывается требование по максимальной загрузке не более 50% от пропускной способности. Необходимо проводить дезинфекционную обработку после каждой группы, проветривание помещения, обязательно наличие рециркуляторов воздуха.



Проведение банкетов в связи празднованием окончания школы из-за имеющихся ограничений на работу предприятий общественного питания по организации развлекательных услуг, включая работу танцевальных площадок, проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, запрещено.



В Бурятии сегодня усилили мобильные группы по контролю противоэпидемических мер. Это сделано по поручению главы республики Алексея Цыденова. Рейды мобильных групп по местам скопления людей: в организациях торговли, общепита, общественном транспорте, будут проходить в ежедневном режиме.



«Новые вспышки – новые ограничения. Они никому не нужны. Новый карантин наш бизнес уже не выдержит – а это тысячи рабочих мест. Поэтому наша задача – не допустить дальнейшего роста заболеваемости. Главным образом, предприниматели должны обеспечить безопасность посетителей, покупателей. Лучше сейчас провести хорошую профилактику, чем уходить на карантин. Сейчас мы имеем устойчивую тенденцию к незначительному, но росту заболеваемости. И эта закономерность понятна. После самой большой вспышки, которая была осенью прошлого года, когда в сутки мы регистрировали до 300 новых случаев заболевания, прошло полгода. И у многих иссякают антитела, инфекция снова набирает силу. Поэтому нам необходимо как можно скорее сформировать коллективный иммунитет. Когда достаточная часть населения получит прививку от коронавируса, будет надежный заслон от инфекции, который позволит полностью снять ограничения и вернуться к обычной жизни. А пока нужно строго соблюдать меры профилактики всем – и жителям республики, и бизнесу. И в этот период контроль прошу не ослаблять», - обратился к членам штаба по борьбе с коронавирусом глава Бурятии.



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