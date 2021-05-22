В селе Бурятии дети обучались в разваливающейся школе

Один из корпусов школы, построенный в 1955 году, недавно законсервировали из-за угрозы обрушения



Небольшое здание обшито сайдингом, дощатая дорожка к нему, футбольное поле и сугробы в тени – так выглядит единственная школа в селе Гремячинск Прибайкальского района. Учатся в ней 134 ребенка. Школа состоит из двух учебных корпусов, оба здания старые. Один из корпусов, построенный в 1955 году, недавно законсервировали из-за угрозы обрушения.



Сейчас дети занимаются в маленьком, втором корпусе в две смены и пользуются старыми уличными туалетами. Педагоги и районное управление образования считают, что просторное старое здание можно было и не закрывать.



Под отваливающейся штукатуркой



В Гремячинской школе учатся дети из нескольких сел: самого Гремячинска, местности Котокель, турбазы «Байкал» и села Черемушки. Школьный автобус ежедневно возит на уроки 36 учеников. Автобус один, в день водитель делает четыре рейса: по два для каждой смены.



Помимо двух учебных корпусов, построенных в разные годы, есть еще учебные мастерские, столовая и спортзал, а также собственная котельная, отапливающая школу. Спортзал и столовая находятся на некотором удалении от здания школы, примерно в 100 метрах. Чтобы попасть на уроки физкультуры или подкрепиться, детям приходится переходить через дорогу, она же, к слову, центральная улица поселка.



Корпус №1 построен в 1955 году, и с тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт, только косметический. С каждым годом состояние помещения ухудшалось, но признавать его аварийным никто не торопился, несмотря на то, что там прогнили полы, между досок образовались большие щели, потолки постоянно протекали, проводка износилась, а здание было холодным и продувалось. Тем не менее именно в этом аварийном корпусе в 2017 году сделали теплый туалет, и дети продолжали заниматься здесь. Это здание было довольно просторным. В нем размещались семь учебных кабинетов, учительская, кабинет завучей, библиотека, помещение для хранения уборочного инвентаря, кабинет завхоза.



Второй корпус до капитального ремонта, прошедшего в 2010 году, также был не в лучшем состоянии. Отремонтировали его лишь после того, как начали отваливаться стены от потолка в одном из учебных кабинетов. Был случай, когда в одном из классов упал потолок и перекосилась стена. К счастью, тогда никто не пострадал.



Вероятно, о таком плачевном состоянии сельской школы широкая общественность так бы и не узнала, если бы не местные жители. В декабре 2020 года они сообщили на прямую линию Владимира Путина о том, что единственная сельская школа находится в аварийном состоянии, но ни ее руководство, ни районные власти не торопятся ремонтировать здание или строить новое.



- В этой школе у меня училась дочка, здесь же внук учится, оканчивает сейчас четвертый класс. В течение всего этого времени хорошего ремонта в школе не было, только косметический. Опечатанное здание находится в аварийном состоянии: там протекает потолок в нескольких классах, полы шаткие. Здание давно уже нужно было реконструировать или построить новую школу. Мы обращались в Министерство образования, в район, все говорили, что денег нет на новую школу, - говорит представитель общественности села Галина Никончук.



А были ли заявки?



За дело взялись эксперты ОНФ. Они побывали в Гремячинске и своими глазами убедились в том, что сельская школа находится в неудовлетворительном состоянии.



- В феврале 2021 года представители ОНФ провели выездную проверку указанной школы по сигналу жительницы села Гремячинск. Выявлены многочисленные нарушения: деформация стен, перепад высоты пола, огромные щели, обрушение штукатурки с потолка, провисание штукатурки, провисание потолка. В некоторых местах просел фундамент, - рассказывает эксперт ОНФ Александр Гусев.



Затем состояние школы проверили эксперты, в итоге здание корпуса №1 признали аварийным. Как и здание учебных мастерских.



- С 26 апреля корпус №1 закрыт, опечатан. С тех пор мы работаем в две смены в одном здании, поскольку принято решение мастерские также закрыть. Во втором корпусе всего шесть кабинетов, и 11 классов учатся в две смены. Теперь нет помещения для учителей, завучей, техперсонала, для хранения инвентаря, нет библиотеки. Теплый туалет остался в первом корпусе, - рассказывает директор школы Вячеслав Попов.



И директор, и учителя сетуют на стесненные условия для занятий во втором корпусе – там мало места, и поэтому пришлось организовать уроки в две смены.



Галина Никончук, несмотря на возмущение тем, что дети учились в аварийном здании, считает, что с закрытием корпуса №1 можно было подождать до конца учебного года.



- Возмущает то, что каждый год здание принималось, в классах делался косметический ремонт, руководством района оно признавалось пригодным. Нам обязательно нужна новая школа, - заключает местная жительница.



- Пускать детей в старое здание нельзя, это прямая угроза их жизни и здоровью, - добавляет эксперт ОНФ.



Начальник управления образования Прибайкальского района Елена Сунгатова говорит, что правительству Бурятии об аварийной школе в Гремячинке известно с 2019 года.



- В 2019 году в районе работала комиссия при главе Бурятии. Мы показывали наши проблемные школы – Горячинскую и Гремячинскую. Есть протокольное решение, в котором прописано, что Министерство образования совместно с районным управлением образования направит бюджетную заявку на разработку проектно-сметной документации на строительство новой школы. Однако когда проходило обсуждение, решено, что первой заявкой пойдет Горячинская школа. В настоящее время уже 2021 год, протокольное решение главы Бурятии еще до конца не исполнено, - так объясняет причины промедления с признанием школы аварийной местная чиновница.



Светит три смены



Учитель русского языка и литературы Марина Яковлева считает, что старый корпус можно было и не закрывать. По ее мнению, он не в таком уж плохом состоянии, бывает и намного хуже.



- Я не думаю, что настолько аварийная школа у нас, что подлежала закрытию. Можно было что-то отремонтировать, а теперь с 26 апреля мы вынуждены работать в две смены. Есть вероятность, что с 1 сентября работать станем в три смены. А хотелось бы в обычном режиме. В следующем учебном году у меня будут 9- и 11-ый классы, нужно проводить консультации по ЕГЭ, и я не знаю, как и где заниматься с детьми, - переживает педагог.



Между тем районное управление образования все же подало заявку в Министерство образования на строительство школы. Стоимость разработки проектно-сметной документации оценивается в 3,8 млн рублей. Планируется разбить эту сумму на две части: половина - из районного бюджета, другая – из республиканского.



Вопрос о том, строить новую школу или ремонтировать аварийную, будет решаться на очередной сессии Народного Хурала в июне. От решения депутатов зависит включение школы в программу на строительство. Еще одним открытым вопросом остается финансирование на разработку проектной документации со стороны властей Прибайкальского района.



Есть еще один выход из сложившейся ситуации – включение школы в программу по ликвидации третьей смены. Сейчас школьники учатся в две смены, но с 1 сентября администрация ожидает увеличения количества учеников.



- Ранее мы были в программе до 2024 года, наша Гремячинская школа стояла как строительство новой школы, но в связи с тем, что указом президента России в первую очередь у нас должны построиться школы, где три смены, мы выпали из этой программы. Поэтому у нас есть возможность снова попасть в эту программу, - добавляет начальник управления образования Прибайкальского района Елена Сунгатова.



Пока надзорные органы и ответственные лица разбираются со школой, 134 ученика вынуждены как-то делить шесть кабинетов и пользоваться уличным туалетом.



Лариса Ситник, «Номер один».