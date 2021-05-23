В Бурятии не могут справиться с северной проблемой очистных

Нижнеангарск в одиночку расхлебывает последствия авиакатастрофы



В поселке Нижнеангарске, райцентре Северобайкальского района, мы наблюдаем один из самых крупных провалов строительной политики республики. И не только строительной, но также экологической.



Вопросы - не сказать, что фантастически сложные. Надо ликвидировать дурнопахнущую стихийную свалку, куда сливали фекалии и прочие канализационные стоки поселка, собирали мусор, и построить объект ЖКХ.



Неожиданные последствия



Напомним, катастрофа пассажирского самолета на аэродроме Нижнеангарска произошла летом 2019 года. Ан-24 компании «Ангара» не сумел совершить посадку в штатном режиме. Воздушное судно, в котором было почти 50 человек, выкатилось за пределы полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось. На месте погибли командир и бортмеханик, несколько пассажиров госпитализировано. Сразу после ЧП его предварительной причиной называли отказ левого двигателя. А вокруг очистных сооружений вспыхнул крупный скандал.



- После случившегося здание очистных сооружений получило сильные повреждения и было законсервировано, - напоминает читателям «Номер один» Наталья Рягузова, старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора (город Иркутск).



Скандал вылился в целых три судебных иска к муниципальным властям района и поселка. Недавно, в апреле 2021 года, завершилось рассмотрение третьего. А первый был подан сразу же после проверки авиакатастрофы. Выяснилось, что разрешение на ввод в эксплуатацию очистных (которые протаранил Ан-24) выдано райадминистрацией за полгода до ЧП. Но суд признал данное разрешение незаконным. Все потому, что «Восточно-Сибирское МТУ воздушного транспорта» отказалось дать согласие на строительство злополучных очистных. Поселковые власти вновь подали заявку, и им повторно отказали в согласовании.



Однако, несмотря на отказ авиационного ведомства, коммунальный объект построили и ввели в работу. Как такое возможно - вопрос риторический.



Помимо провозглашения разрешения незаконным, суд запретил эксплуатацию объекта очистных сооружений и сети наружной канализации, а также обязал администрацию района провести снос данных объектов. Муниципалы пытались бороться в апелляционной и даже кассационной инстанции, но везде проиграли.



- Несмотря на значимость проблемы, отсутствие объекта водоотведения в населенном пункте, муниципалитет самостоятельных мер по решению данного вопроса не принял. Вместо действий, направленных на строительство новых очистных сооружений, организован вывоз жидких бытовых отходов на произвольно выбранный земельный участок в лесном массиве Центральной экологической зоны Байкала, - рассказала нашему изданию Наталья Рягузова.



Тошнотворное озеро



Канализационные стоки сливали в лесу долго. Со временем образовалось целое зловонное озеро из нечистот. Оно отравляло окрестности.



Вред от озера для окружающей среды и населения оценивается как катастрофический. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что искалеченная территория расположена в Центральной экологической зоне Байкала. Так называемый пруд-накопитель в настоящее время занимает площадь 1849 квадратных метров, сообщили в прокуратуре.



Например, по результатам анализа взятых проб почвы установлено превышение фоновых показателей по нефтепродуктам в 127,7 раза на глубине 0,05 метра и в 350 раз - на глубине 0,2 метра.



В 2020 году, примерно через год после того как самолет врезался в здание очистных Нижнеангарска, природоохранная прокуратура на пару с транспортной вступили в новый «бой». На сей раз потребовав в суде очистить земельный участок, на котором образовалось озеро из жидких бытовых отходов. Здесь же было много мусора.



В ходе проверки официально зафиксирован возмутительный факт размещения в границах райцентра «жидких бытовых отходов со стойким характерным запахом канализационных стоков, образовавшихся вследствие долговременного сброса неочищенных сточных вод на земельный участок, приведшего к загрязнению почвы и образованию пруда с жидкими бытовыми отходами».



Скопление канализационных сливов и мусора не только вредило уникальной экологии зоны Байкала, но и привлекало птиц. А это уже угрожало безопасности полетов.



Как известно, на приаэродромной территории установлены ограничения по использованию земельных участков. Запрещено создавать объекты, привлекающие птиц на расстоянии 15 километров от контрольной точки аэродрома.



Фекально-мусорная точка находилась в абсолютно нелегитимном месте. Оператор аэродрома пытался достучаться до властей Нижнеангарска, просил ликвидировать зловонное место. Месяцы шли один за другим, но его так и не убрали. Прокурорским сотрудникам пришлось вторично идти в суд.



«Историческая» традиция



Ответчик - администрация Нижнеангарска - упорно бился. Его представитель даже выразился в том роде, что птицы близ аэродрома и без свалки могут летать вокруг – недалеко Ангарский сор, где пернатые обитают в естественной среде.



В зале суда прозвучал и такой потрясающий отсыл к неким историческим традициям и нравам, видимо, характерным для значительного процента местных жителей.



«Свалка существует с 1992 года, исторически сложилось, что и до настоящего времени жители поселка Нижнеангарска, а теперь и региональный оператор ООО «ЭкоАльянс» вывозят на данную свалку отходы, закрывать им доступ для этого администрация МО ГП «п. Нижнеангарск» не может, иначе жители начнут вываливать мусор на улицы возле домов и дорог», - пояснили судье сермяжную правду бытия.



Власти поселка признали, что закон нарушается, но заявили: «самостоятельно исполнить требования истца не сможем».



В конце концов, процесс о ликвидации фекального озера и свалки завершился победой прокуроров.



Суд отметил, что «на XX сессии Комитета ЮНЕСКО по Всемирному наследию, проходившей со 2 по 7 декабря 1996 года в Мексике (город Мерида), принято решение о включении озера Байкал и прилегающих к нему территорий в список участков Всемирного природного наследия» и законы РФ установили строгие правила для Байкала и прибрежных зон.



Всем напомнили, что при значительном ухудшении орнитологической обстановки в местах нахождения аэродромов могут быть применены ограничительные меры вплоть до временного прекращения полетов. Тем более что акты орнитологических обследований показали, что фекально-мусорное скопище в четырех километрах от аэродрома райцентра привлекает зимой ворон, а летом еще и чаек.



Транспортные прокуроры, посетившие свалку в сентябре прошлого года, увидели хаотичные навалы твердых отходов, жидкие отходы с фекально-канализационным запахом, свежие отпечатки протекторов от шин автомобилей, а также выезд оттуда грузовика и пир десятков радостных диких птиц.



Северный экологический беспредел сняли на видео, сфотографировали. К слову, на момент подачи иска конфигурация приаэродромной территории официально установлена не была – проект находился на этапе утверждения. Но им предусматривалась и долгожданная ликвидация свалок на расстоянии в 15 километров от аэродрома. Словом, непорядок присудили ликвидировать.



- Однако судебный акт проигнорирован и отходы продолжали самовольно сливаться на почву. Данное решение сейчас находится на стадии принудительного исполнения,- констатировала Наталья Рягузова.



Жижу везут к соседям



Сегодня вывоз жидких коммунальных отходов, производимых в Нижнеангарске, организован по временной схеме. По понуждению прокурора администрация Северо-Байкальского района организовала их вывоз на очистные сооружения аж в город Северобайкальск.



Напомним, невзирая на «родственное» название данный город не входит в состав Северо-Байкальского района и является отдельным муниципалитетом - городским округом «город Северобайкальск» (так же как город Улан-Удэ).



То есть перевозить фекалии, стоки на очистку нужно в другой муниципалитет. Это, конечно, дороже, чем если бы канализационные стоки принимали нижнеангарские очистные. Но, видимо, другого выхода не увидели.



Денежные средства на транспортировку отходов, превышающие стоимость обычного тарифа (175 рублей), компенсируются перевозчику из бюджетных средств, описали схему в прокуратуре.



Скандальное «старое» канализационно-мусорное озеро огородили забором. Однако ходят слухи, что туда продолжают все равно сливать стоки и выбрасывать мусор.



Самый свежий, третий иск, упомянутый нами в первой половине статьи, призван окончательно решить вопрос с поселковыми очистными сооружениями. Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор вчинил иск райадминистрации об обязании принять меры к строительству новых очистных сооружений в поселке. В качестве третьих лиц суд привлек Минстрой Бурятии, поселковые власти, ОАО «Аэропорты местных воздушных линий Бурятии» и Роспотребнадзор.



В апреле 2021 года иск удовлетворен в полном объеме. Вероятно, проигравшая райадминистрация будет обжаловать решение. Честно говоря, хотелось бы, чтобы районные «вожди» воздержались от подачи апелляционной жалобы. Ведь Нижнеангарску нужны нормальные современные очистные. Это поможет поселку и, соответственно, Байкалу...



Петр Санжиев, «Номер один».