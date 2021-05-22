В Бурятии под видеонаблюдением уже находятся 6 млн гектаров леса

В этом году камеры видеонаблюдения обнаружили 99 потенциально опасных объектов и семь пожаров



В Бурятии число камер видеомониторинга лесных пожаров системы «Лесохранитель» в нынешнем году выросло до 30 против 20 в прошлом году. Все камеры работают в режиме реального времени и охватывают площадь около 6 миллионов гектаров леса, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Камеры работают в круглосуточном режиме и фиксируют малейшее задымление, затем мы определяем тип возгорания. В этом году камеры видеонаблюдения обнаружили 99 потенциально опасных объектов - выжигание сухой травы и мусора, а также зафиксировали 7 лесных пожаров» - поделилась оператор региональной диспетчерской службы, Анастасия Лебедева.



В прошлом году 20 действовавших камер уже доказали свою эффективность – с их помощью специалисты выявили 54 лесных пожара. Поэтому специалисты решили ежегодно развивать перспективное направление и установили в этом году дополнительные 10 видеокамер.



«С помощью видеокамер мы можем оперативно обнаружить лесной пожар и ликвидировать его на малых площадях. Благодаря этому, эффективность тушения лесных пожаров у нас выше по сравнению с соседними регионами» - говорит зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Круглосуточно «зоркий глаз» следит за лесами Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского, Иволгинского районов и Улан-Удэ.



Фото: РАЛХ





