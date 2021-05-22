Прогноз главы Бурятии о третьей волне COVID-19 подтверждается

Ежесуточная заболеваемость коронавирусом в республике выросла с 40 до 60 случаев



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 905. Это на 60 случаев больше, чем было в среду, 54% (20 261) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 886 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 60 новых случаев коронавируса: 41 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2098 человек



В стационарах получает лечение 304 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 207. В отделениях реанимации находится 38 пациентов (из них старше 65 лет – 19), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.



Амбулаторное лечение проходят 103 пациента с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 36 612 (+48) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 375 коек: занято – 304, свободно – 71 койка. Занятость коечного фонда составляет 81%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2028 человек, с нарастающим итогом – 978 931 человек.







«Сегодня 50, завтра-послезавтра будет 100. В Якутии уже за 120, регион весь закрывается - вводятся массовые ограничения. Я хочу, чтобы вы все, коллеги, поняли, что третья волна пришла, и надо нам с ней бороться. Мероприятия бесконтрольные не проводятся! Проводятся либо при условии наличия отрицательного результата лабораторного исследования, либо профилактической прививки. Справка о том, что перенесено заболевание, не принимается. Если есть противопоказания к вакцинации, для участия в любом мероприятии необходимо делать тест», - отметил Алексей Цыденов, призвав ускорить темпы вакцинации населения.



Фото: pixabay.com Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 37 905. Это на 60 случаев больше, чем было в среду, 54% (20 261) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 886 человек, за минувшие сутки умер один человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из 60 новых случаев коронавируса: 41 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.Круг контактных лиц составляет 2098 человекВ стационарах получает лечение 304 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 207. В отделениях реанимации находится 38 пациентов (из них старше 65 лет – 19), на ИВЛ – 18 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.Амбулаторное лечение проходят 103 пациента с COVID-19.Всего выздоровели от коронавируса 36 612 (+48) человек.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 375 коек: занято – 304, свободно – 71 койка. Занятость коечного фонда составляет 81%.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2028 человек, с нарастающим итогом – 978 931 человек. Напомним , накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о том, что в республику пришла третья волна коронавируса и она сейчас будет расти.«Сегодня 50, завтра-послезавтра будет 100. В Якутии уже за 120, регион весь закрывается - вводятся массовые ограничения. Я хочу, чтобы вы все, коллеги, поняли, что третья волна пришла, и надо нам с ней бороться. Мероприятия бесконтрольные не проводятся! Проводятся либо при условии наличия отрицательного результата лабораторного исследования, либо профилактической прививки. Справка о том, что перенесено заболевание, не принимается. Если есть противопоказания к вакцинации, для участия в любом мероприятии необходимо делать тест», - отметил Алексей Цыденов, призвав ускорить темпы вакцинации населения.Фото: pixabay.com