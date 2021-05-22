В Бурятии удвоены взносы участников программы софинансирования пенсий

Общий объем взносов жителей республики с начала действия программы превысил 1,2 млрд рублей



Свыше 58 миллионов рублей направил Пенсионный фонд России в мае на лицевые счета жителей Бурятии, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в 2020 году, сообщили в республиканском отделении ПФР.



Средства выделены в качестве ответного взноса государства по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений. Ее участники могут перечислять от 2 до 12 тысяч рублей в год на формирование пенсии и получать аналогичную сумму от государства в течение 10 лет с момента первого взноса.



Всего за прошлый год в республике участники программы перечислили – 58,4 миллиона рублейдобровольных взносов и с учетом поступивших государственных средств сформировали без малого 117 миллионов рублей.



На сегодня в Бурятии около 84 тысяч активных участников программы государственногософинансирования пенсий. Это люди, которые сделали первый взнос не менее 2 тысяч рублей до 31 января 2015 года. За 2020 год средний взнос участника составил 8,8 тысячи рублей.



Возрастная структура участников программы самая разная: от молодежи до работающих пенсионеров. При этом большая доля приходится на граждан, которым осталось до пенсии менее 10 лет. Так, в возрасте до 29 лет в программу вступили – 3702 человека, до 49 лет – 39 620 человек, до 60 лет – 26 914 человек, 13 640 участников программы приходится на людей в возрасте 60+.



С учетом новых поступлений общий объем добровольных взносов жителей республики с начала действия программы (2009 г.) превысил 1,2 миллиарда рублей. Таким образом, к настоящему моменту они сформировали на своих счетах около 2,5 миллиарда рублей. Фактически накопленные ими средства выше, поскольку все взносы передаются управляющим компаниям или в НПФ и ежегодно инвестируются до момента выхода участника на пенсию.



У пенсионеров ежемесячная прибавка к пенсии за счет сформированной в рамках программы накопительной пенсии составляет 1,7 тысячи рублей. Эта сумма ежегодно растет, если участник продолжает их делать, а также по результатам инвестирования накопленных средств.



Отметим, что на сформированные в рамках программы пенсионные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти участника программы все средства передаются правопреемникам, которых определил сам участник, либо правопреемникам по закону. Они получают всю сумму сформированных средств либо невыплаченный остаток.



Контролировать формирование накопительной пенсии по программе можно по выписке из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.



За консультацией можно обратиться на бесплатный номер ОПФР по Республике Бурятия 8800 600 03 51.



Фото: ОПФР по Бурятии

