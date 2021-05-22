В Улан-Удэ ищут 66-летнюю горожанку

Она ушла из дома 8 мая и до сих пор не вернулась



Сотрудники полиции разыскивают 66-летнюю жительницу Улан-Удэ Татьяну Пащенко, которая 8 мая ушла из дома наулице Тверской и до настоящего времени не вернулась, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Заявление от родственников о ее пропаже поступило в полицию 16 мая. Предварительная причина ухода – конфликт в семье.



Приметы: европейской внешности, рост около 165 см, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные.



Была одета: куртка темно-синего цвета без капюшона, футболка и спортивное трико черные, туфли черного цвета.



При наличии какой-либо информации о пропавшей или ее местонахождении просят сообщить в полицию по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии



