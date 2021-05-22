В Улан-Удэ на форуме «Армия-2021» впервые покажут снегоболотоход «Алеут»

Новейший двухзвенный гусеничный плавающий снегоболотоход поступил на вооружение ВВО
В ходе предстоящего военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ на площадке вооружения и военной техники впервые планируется для демонстрации новейший двухзвенный гусеничный плавающий снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут», который недавно поступил на вооружение общевойскового объединения Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.
Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего вездехода высокой проходимости, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение.
Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут» выполнен по модульной схеме: переднее звено - энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено - трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.
ГАЗ-3344-20 «Алеут» оснащен хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем производства, автоматической коробкой передач и простыми органами управления, как у грузового автомобиля.
Как сообщал «Номер один», также на аэродроме «Восточный» будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходная артиллерийская установка «Мста-С».
На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.
Фото: пресс-служба Восточного военного округа
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