В России и странах СНГ теплеет

Росгидромет оценил изменения климата в за 2020 год



Жители Бурятии, которые никак не дождутся тепла и уже привыкли к холодным вёснам, могут посмеяться, но прошедший 2020 год стал экстремально теплым, средняя температура превысила норму на 2,88 градусов Цельсия. По оценке представителей Росгидромета, это максимальный показатель за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд - 2,04 град выше нормы, был установлен в 2007 году, сообщает минприроды России.



Средняя температура превысила норму на территории всех государств СНГ. Максимальные величины за все время наблюдений зафиксированы в Белоруссии (+3,2 градуса), Молдавии (+2,5 градуса) и России (+3,22 градуса).



Рекордной по теплу оказалась зима - на территории СНГ средняя температура была выше нормы на 5,21 градусов. Рекордно тепло было в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России, на Украине.



Летом температура воздуха в европейской части СНГ не превышала норму больше чем на 2 градуса. А вот осенью наоборот, местами оказалась до 2 градуса ниже нормы на большей части территории Казахстана, Кыргызстана и государств Средней Азии.



По итогам десятилетних исследований быстрее всего теплеет в Белоруссии (+0,63 градуса за десятилетие) и в Молдавии (+0,6 градуса за десятилетие). Самые высокие темпы потепления наблюдают весной почти во всех государствах СНГ более +0,5 градуса за десятилетие.



Что касается осадков, то по итогам 2020 года на территории СНГ выпало 104% нормы. Больше всего их выпало на юге государств Средней Азии, в центре Сибири и в Приамурье. А дефицит зафиксирован на юге европейской части СНГ, большей части Казахстана, севере Узбекистана и Туркменистана.



Ознакомиться с полным текстом анализа, подготовленного Институтом глобального климата и экологии Росгидромета можно на



Фото: pixabay.com Жители Бурятии, которые никак не дождутся тепла и уже привыкли к холодным вёснам, могут посмеяться, но прошедший 2020 год стал экстремально теплым, средняя температура превысила норму на 2,88 градусов Цельсия. По оценке представителей Росгидромета, это максимальный показатель за весь период наблюдений. Предыдущий рекорд - 2,04 град выше нормы, был установлен в 2007 году, сообщает минприроды России.Средняя температура превысила норму на территории всех государств СНГ. Максимальные величины за все время наблюдений зафиксированы в Белоруссии (+3,2 градуса), Молдавии (+2,5 градуса) и России (+3,22 градуса).Рекордной по теплу оказалась зима - на территории СНГ средняя температура была выше нормы на 5,21 градусов. Рекордно тепло было в Белоруссии, Казахстане, Молдове, России, на Украине.Летом температура воздуха в европейской части СНГ не превышала норму больше чем на 2 градуса. А вот осенью наоборот, местами оказалась до 2 градуса ниже нормы на большей части территории Казахстана, Кыргызстана и государств Средней Азии.По итогам десятилетних исследований быстрее всего теплеет в Белоруссии (+0,63 градуса за десятилетие) и в Молдавии (+0,6 градуса за десятилетие). Самые высокие темпы потепления наблюдают весной почти во всех государствах СНГ более +0,5 градуса за десятилетие.Что касается осадков, то по итогам 2020 года на территории СНГ выпало 104% нормы. Больше всего их выпало на юге государств Средней Азии, в центре Сибири и в Приамурье. А дефицит зафиксирован на юге европейской части СНГ, большей части Казахстана, севере Узбекистана и Туркменистана.Ознакомиться с полным текстом анализа, подготовленного Институтом глобального климата и экологии Росгидромета можно на сайте Фото: pixabay.com