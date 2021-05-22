COVID-19 заслонил собой курсы валют и цену нефти

Новости о коронавирусе для россиян в два раза важнее нефтяных котировок
Россиян, которые следят за новостями о распространении COVID-19 и разработке вакцин, в два раза больше, чем тех, кто интересуется ценами на нефть, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob приняли участие экономические активные россияне из всех округов страны.
Каждый второй россиянин следит за новостями о коронавирусе (52%). За динамикой курса доллара и евро следит 44% респондентов. За изменением цен на нефть наблюдает лишь каждый четвертый опрошенный (26%).
Женщины чаще мужчин отслеживают новости о коронавирусе: 56% против 49%. Динамика валютных курсов чаще интересует мужчин (48% против 39% среди женщин), аналогично и с ценами на нефть (31% среди мужчин против 19% среди женщин).
Новостями о коронавирусе, валютных колебаниях и ценах на нефть чаще остальных интересуются респонденты старше 45 лет: 56%, 52% и 33% соответственно.
Россияне с доходом более 80 тыяч рублей в месяц чаще граждан с более низким доходом следят за изменениями курсов валют (47%) и цен на нефть (34%).
По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне стали меньше просматривать новости о коронавирусе — 65% в прошлом году и 52% сейчас. Снизился и интерес к новостям о курсах валют — 52% год назад, 44% сейчас. Ценами на нефть в 2020 году интересовались 35% россиян, сейчас таковых лишь 26%.
Фото: pixabay.com
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