Глава Бурятии: «Помогите республике не входить в ограничения из-за ковида!»

Алексей Цыденов выступил с видеообращением в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции



«Дорогие земляки, я сейчас нахожусь у ковидного стационара на Солнечной. Сегодня стационар полный, здесь нет свободных мест все занято больными ковидом. У нас пришла третья волна, ковид «растет», минимум у нас был 8 мая – 22 человека в сутки, вчера уже было 60 человек заболевших в сутки, сегодня уже 70 человек. Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в 3 раза. Это очень большой рост.



Прошу вас соблюдать все ограничения, которые помогают предотвращать рост и бороться с ковидом: соблюдать масочный режим в торговых организациях, в местах культуры и отдыха, в кинозалах, в театрах. Мы ввели ограничения – не более 50% заполняемости зала, это необходимо для обеспечения дистанцирования.



Пока мы не трогаем коммерческую сферу, мы не ограничиваем работу точек общественного питания, торговлю, мы не вводим других ограничений. Вводить дополнительные ограничения не хотелось бы. Поэтому прошу всех, в первую очередь, активнее вакцинироваться. Сегодня у нас достаточно вакцины, защитите себя, защите своих близких, помогите республике не входить в ограничения из-за ковида. Ситуация нарастает, ситуация непростая. Прошу всех ответственно к этому отнестись и к тем рекомендациям, которые дает штаб по противодействию коронавирусной инфекции - соблюдать их всем в обязательном порядке.



В рамках борьбы с ковидом вводятся новые требования проведения любых массовых мероприятий. В первую очередь, бесконтрольные массовые мероприятия нигде не будут проводиться: ни спортивные, ни культурные, никакие. Возможно проведение только при условии полного контроля доступа, чтобы допускались только люди, имеющие на руках тесты с отрицательным анализом по ковиду, и тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до мероприятия, либо со справкой о вакцинации. Только в данном случае люди будут допускаться до общественных массовых мероприятий.



Поэтому, уважаемые земляки, соблюдайте осторожность. У меня в семье вакцинированы все: я, жена, мои родители. Моим родителям 70 лет, у моего отца стоят стенды в сердце, моя мать лечила онкологию, но они все вакцинированы и перенесли ее успешно. Если из вас кто-то сомневается, не переживайте, вакцинируйтесь, будьте здоровы, не болейте!».



Фото: egov-buryatia.ru

