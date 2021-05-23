Мишустин рассказал о успехах теста на Ковид-19, созданного учёными из Бурятии

Рапид Био - резидент Сколково

Премьер Министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание» рассказал об успехах в разработке экспресс-теста на COVID-19 реализованной командой Рапид Био, созданной улан-удэнцами.- Уникальный экспресс-тест создал тоже наш соотечественник – Анжей Жимбиев, который более десяти лет работает в сфере инноваций и является экспертом в разработке диагностических медицинских изделий. Когда началось распространение коронавируса, он занялся созданием экспресс-теста. Причём не в крупном научном центре – эта идея была реализована в небольшом стартапе. Сейчас тест применяется не только в России, но и за рубежом. Один из самых эффективных тестов, - отметил глава российского правительства.Соосновательь компании, уроженец Бурятии Анжей Жимбиев добавил, что разработка теста была реализована молодой и талантливой командой.- Нас сейчас 30 человек и мы это сделали все вместе, невозможно выделить никого отдельно, потому, что это коллективная работа и все большие молодцы! Очень горжусь и ценю каждого из нас!Напомним, этой весной резидент Фонда «Сколково» «Рапид БИО», совместно с компанией «Авивир» зарегистрировала первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. За 15 минут он определяет, сформировался ли устойчивый иммунитет к COVID-19. Достоверность результата – 96%