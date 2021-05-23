В Улан-Удэ появилась аллея «серебряных волонтеров»

Всего было высажено 100 саженцев хвойных пород



20 мая в парке культуры и отдыха им. Д. Ж. Жанаева высадили аллею «серебряных волонтеров». Всего было высажено 100 саженцев хвойных пород, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Инициатива посадки деревьев родилась в рамках движения «серебряного» волонтерства общественной организации «Солидарность поколений» социально-психологического факультета БГУ при поддержки председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимита Бальжинимаева.



В акции приняли участие Совет ветеранов, Администрация Железнодорожного района, общественная палата города Улан-Удэ, депутат Народного Хурала Игорь Марковец, «серебряные» волонтеры, студенты добровольческой организации «Милосердие» СПФ БГУ, студенты авиационного техникума, преподаватели университета и колледжа, профком БГУ.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

