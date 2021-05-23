В Бурятии растет количество заболевших коронавирусом за сутки

Прирост с 22 мая в регионе составил 70 новых случаев



В Бурятии за сутки зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19. Из них 52 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



54% (20 304) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 2309 человек. Амбулаторное лечение проходят 119 пациентов с COVID-19.



Фото: pixabay.com

