Видео дня: "Собак обстреляли, теперь крысы появились"

Горожане жалуются на полчища крыс, заселивших местные помойки
Жители Улан-Удэ уже неоднократно замечали, что в мусорных баках вместо собак теперь новые жильцы. Полчища крыс очень быстро освоились в контейнерах.
Горожане тут же пояснили, что резкое увеличение численности крыс произошло из-за уменьшения числа собак.
"Собак обстреляли, теперь крысы появились";
"Так было и в 90, только когда собак съели люди от голода, и крысы размером с кошкой бегали по улицам. Сейчас начинается тоже";
"А где же стая собак? Хотя из наверное собаки боятся";
"Крысы пошли... Что следом ждём? Чуму?".
Фото: pixabay.com
Видео: Аноним 03
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