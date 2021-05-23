Видео дня: "Собак обстреляли, теперь крысы появились"

Горожане жалуются на полчища крыс, заселивших местные помойки



Жители Улан-Удэ уже неоднократно замечали, что в мусорных баках вместо собак теперь новые жильцы. Полчища крыс очень быстро освоились в контейнерах.







Горожане тут же пояснили, что резкое увеличение численности крыс произошло из-за уменьшения числа собак.



"Собак обстреляли, теперь крысы появились";



"Так было и в 90, только когда собак съели люди от голода, и крысы размером с кошкой бегали по улицам. Сейчас начинается тоже";



"А где же стая собак? Хотя из наверное собаки боятся";



"Крысы пошли... Что следом ждём? Чуму?".



Фото: pixabay.com

Видео: Аноним 03

