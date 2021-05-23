23.05.2021
Видео дня: "Собак обстреляли, теперь крысы появились"

Видео дня: "Собак обстреляли, теперь крысы появились"

Горожане жалуются на полчища крыс, заселивших местные помойки

Жители Улан-Удэ уже неоднократно замечали, что в мусорных баках вместо собак теперь новые жильцы. Полчища крыс очень быстро освоились в контейнерах.



Горожане тут же пояснили, что резкое увеличение численности крыс произошло из-за уменьшения числа собак. 

"Собак обстреляли, теперь крысы появились";

"Так было и в 90, только когда собак съели люди от голода, и крысы размером с кошкой бегали по улицам. Сейчас начинается тоже";

"А где же стая собак? Хотя из наверное собаки боятся";

"Крысы пошли... Что следом ждём? Чуму?".

Фото: pixabay.com
Видео: Аноним 03
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