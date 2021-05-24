Почти 70 процентов россиян за отмену ЕГЭ

Больше всего сторонников такой формы экзаменов среди молодежи



Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Зайцев выразил уверенность в отмене Единого госэкзамена, что полностью отражает настроения российского общества: противников ЕГЭ среди представителей экономически активного населения сегодня 68%, сообщает портал



Практически 7 из 10 респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить. По их мнению, в процессе подготовки к тестам учеников «натаскивают» лишь на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач, тогда как навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала не формируются.



Напротив, 16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. ЕГЭ также называли «социальным лифтом» для талантливых абитуриентов из провинции.



Сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодежи до 24 лет (30%), то есть среди респондентов, многие из которых имеют личный опыт сдачи Единого госэкзамена. Кроме того, чаще других такую форму аттестации поддерживают опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей (20%). Тех, кто относится к ЕГЭ отрицательно, больше среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и старше 45 лет (76% и 75% соответственно).



В этом году уровень одобрения Единого госэкзамена ниже, чем когда-либо: так, сейчас ЕГЭ положительно оценивают лишь 16% опрошенных, а в мае 2009-го таковых было 25%.



Опрос среди самой заинтересованной части населения — родителей 11-классников — также показал снижение числа сторонников ЕГЭ. Если в 2011 году Единый госэкзамен положительно оценивали 26% родителей выпускников, то сегодня — лишь 15%.



Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 335. Время проведения: 14-17 мая 2021 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет.Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: egov-buryatia.ru Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Зайцев выразил уверенность в отмене Единого госэкзамена, что полностью отражает настроения российского общества: противников ЕГЭ среди представителей экономически активного населения сегодня 68%, сообщает портал SuperJob . В опросе сервиса по поиску работы приняли участие 1600 россиян из всех округов страны.Практически 7 из 10 респондентов (68%) оценивают ЕГЭ отрицательно и считают, что его надо отменить. По их мнению, в процессе подготовки к тестам учеников «натаскивают» лишь на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач, тогда как навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала не формируются.Напротив, 16% россиян относятся к ЕГЭ исключительно положительно. В числе их аргументов — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. ЕГЭ также называли «социальным лифтом» для талантливых абитуриентов из провинции.Сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодежи до 24 лет (30%), то есть среди респондентов, многие из которых имеют личный опыт сдачи Единого госэкзамена. Кроме того, чаще других такую форму аттестации поддерживают опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей (20%). Тех, кто относится к ЕГЭ отрицательно, больше среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и старше 45 лет (76% и 75% соответственно).В этом году уровень одобрения Единого госэкзамена ниже, чем когда-либо: так, сейчас ЕГЭ положительно оценивают лишь 16% опрошенных, а в мае 2009-го таковых было 25%.Опрос среди самой заинтересованной части населения — родителей 11-классников — также показал снижение числа сторонников ЕГЭ. Если в 2011 году Единый госэкзамен положительно оценивали 26% родителей выпускников, то сегодня — лишь 15%.Фото: egov-buryatia.ru